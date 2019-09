Kultový album J. Kirschner V cudzom meste vychádza vo vinylovej edícii

Speváčka Jana Kirschner, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Speváčka Jana Kirschner, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 17. septembra (TASR) - V roku 2000 vyšiel dnes už kultový album Jany Kirschner V cudzom meste. Stal sa prelomovým nielen pre samotnú speváčku, ale aj pre jednu hudobnú generáciu. Album vznikol v dnes už neexistujúcom nahrávacom štúdiu Ebony. Trinásť skladieb, z ktorých sa mnohé stali hity - Všetko je nanič, Žienka domáca, Líška, Modrá alebo V cudzom meste - speváčka na koncertoch stále hrá a patria medzi najobľúbenejšie. K 20. výročiu prvého vydania album vychádza prvýkrát na vinyle ako 2 LP a hneď doplnený aj o niekoľko bonusov. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.Debutový album Jany Kirschner, ktorý vytvorila spoločne s Andrejom Šebanom, si v čase vydania takmer nikto nekúpil a pesničky z neho na koncertoch zaznievali len zriedka. Všetko však zmenil album V cudzom meste. Ten priniesol obrat v speváčkinej kariére. Jana Kirschner s ním zožala veľký úspech a dokonca s ním získala cenu Grammy a zlatého slávika.Pôvodnú trinástku skladieb tvorí šesť slovenských a sedem anglických piesní. Slovenská časť je kolekciou jasných hitov, tá anglická prezentuje zamyslenejšiu stránku Jany Kirschner. Vo vinylovej edícii sa nachádzajú ešte štyri bonusové skladby, live verzie piesní Do not Worry, Líška, Modrá a spoločná skladba s Mirom Žbirkom Oh Me, Oh My. Jana Kirschner je na väčšine skladieb uvedená ako spoluautorka, nechýba však spolupráca s autormi Ivanom Táslerom z IMT Smile, Ondřejom Hejmom a Danielom Hevierom.