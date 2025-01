Kultúrna obec organizuje ďalší protest proti zmenám v štatúte FPU: Žiada odbornú diskusiu a spoluprácu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

13.1.2025 (SITA.sk) -V stredu 15. januára sa opäť bude protestovať pred Fondom na podporu umenia (FPU) . Na sociálnej sieti o tom informuje platforma Otvorená kultúra! Pôjde o tretie verejné zhromaždenie počas plánovaného zasadnutia Rady FPU. Zhromaždenie sa uskutoční na Cukrovej ulici v Bratislave pred sídlom FPU.„Rada FPU na poslednom zasadnutí 18. decembra 2024 začala rokovanie o novom návrhu štatútu FPU, ktorý je pripravený neodborne, bez hlbšej znalosti fungovania FPU a jeho procesov, a bez účasti odbornej verejnosti. Takto predložený štatút je v niekoľkých bodoch protizákonný, de facto ruší štruktúru podpornej činnosti a neumožňuje plynulé pokračovanie činnosti FPU,“ tvrdí Otvorená kultúra! a vyjadruje názor, že v prípadné schválenie štatútu by boli ohrozené výzvy na aktuálny rok, vrátane tých, ktoré už boli vyhlásené.Kultúrna obec apelovala na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS ) otvoreným listom, v ktorom požadovala „odstránenie protiprávneho stavu v Rade Fondu na podporu umenia , a to predovšetkým odvolaním protizákonne zvolených členov Rady FPU“.Na Radu FPU kultúrna obec apeluje, aby neprijímala zásadné zmeny, ktoré by mohli ohroziť plynulé fungovanie fondu. Zároveň vyzýva na odbornú diskusiu s kultúrnou obcou o smerovaní fondu a potrebách žiadateľov. Rezort kultúry tiež vyzýva na spoluprácu s odbornou verejnosťou na novele zákona (o FPU), ktorá by odstránila jeho hlavné nedostatky.Rada fondu by mala opäť rokovať o návrhoch na zmenu štatútu či rokovacieho poriadku FPU. Rokovala o nich už koncom minulého roka, no vtedy schválené neboli.