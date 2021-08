Kumanovej hlavu nechce iba Remišová, Rómovia napísali otvorený list Hegerovi

Kumanovú chce odvolať aj Remišová

Kto je podpísaný pod listom?

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia rómskej občianskej spoločnosti napísali premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) otvorený list, v ktorom ho žiadajú, aby spolu s ostatnými ministrami zvážil na rokovaní vlády odvolanie Zuzany Kumanovej (Za ľudí) z funkcie štátnej tajomníčky ministerstva kultúry Pod listom je podpísaných vyše 40 rómskych osobností z radov vysokoškolských pedagógov, žurnalistov, aktivistov, starostov, ale aj umelcov.O odvolanie Kumanovej žiada predsedníčka Za ľudí a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Dohodla sa na tom s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou (OĽaNO). V otvorenom liste sa píše, že Kumanová ako štátna tajomníčka ministerstva kultúry sa okrem iného venovala podpore menšinovej kultúry, regionálnej kultúry aj kultúrnej diplomacii.„Jej nomináciu na post štátnej tajomníčky si minulý rok všimli aj mnohé zahraničné médiá, ktoré ocenili, že Rómovia na Slovensku budú mať prvýkrát vo vláde SR svoje zastúpenie. Vnímame to tak, že Zuzana Kumanová, okrem svojej odbornosti, reprezentuje Rómov, a o to viac nás mrzia medializované informácie o jej odvolaní,“ uviedli osobnosti v liste.Podľa nich nominácia Kumanovej bola výborným krokom a jej pôsobenie na poste štátnej tajomníčky dodalo Rómom nádej, že sú v tejto krajine akceptovaní aj na tej najvyššej úrovni. Pod listom sú podpísaní napríklad vysokoškolský pedagóg Michal Oláh, romista Rastislav Pivoň alebo bývalá splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Klára Orgovánová.Kumanovú má nahradiť bývalá poslankyňa Za ľudí Viera Leščáková . Tá musela z parlamentu nedávno ako náhradníčka odísť po tom, čo sa do poslaneckých lavíc vrátil štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Michal Luciak. Jeho odvolanie navrhla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Luciak posilnil v poslaneckom klube Kolíkovej frakciu.