Kúpalisko Galandia zatvorí svoje brány pre verejnosť. Ide o luxus, ktorý si mesto nemôže dovoliť (foto)

Kúpalisko mesto otvorí v budúcom roku

Enormný nárast cien energií





Kúpalisko Galandia bolo v prevádzke od leta 2007, celkové náklady na výstavbu kúpaliska s celoročnou prevádzkou dosiahli približne osem miliónov eur. Zhruba polovicu galantská radnica získala z európskych fondov. Paška dal kúpalisko zatvoriť v decembri 2015, pretože jeho konštrukcia vykazovala znaky statických porúch. Po niekoľkoročnej prestávke a zásadnej rekonštrukcii ho otvorili koncom apríla tohto roku.





26.8.2022 (Webnoviny.sk) - Kúpalisko Galandia po niekoľkonásobnom zvýšení cien elektrickej energie nedokáže zarobiť na svoju prevádzku, primátor Galanty Peter Paška rozhodol o jeho dočasnom zatvorení od 5. septembra.Približne 25 zamestnancov mestskej spoločnosti dostane výpoveď, podľa Pašku im bude vyplatené odstupné, na ktoré majú nárok. Mesto Galanta sa zaviazalo obnoviť prevádzku kúpaliska, na ktoré čerpalo nenávratný finančný príspevok z eurofondov, opäť najneskôr 15. júna 2023.Paška na tlačovej konferencii informoval, že ceny za elektrickú energiu pre Galandiu v súčasnosti vychádzajú vyššie, ako sú jej tržby od návštevníkov. Kúpalisko, pôvodne postavené na celoročnú prevádzku, sa stalo podľa neho pre Galantu luxusom.„My zatvárame luxus, aby sme zachovali základné funkcie mesta. Nezavriem školy, nezavriem škôlky, nezavriem domov sociálnych služieb, neobmedzím činnosť inštitúcií, ale zastavím činnosť Galandie, ktorá je naozaj luxusom,“ povedal Paška.Ak by Galandia zostala v prevádzke, znamenalo by to, že mesto by muselo dotovať mzdy všetkých zamestnancov tejto mestskej spoločnosti, ako aj ďalšie náklady.Návštevnosť kúpaliska je podľa primátora Pašku dobrá, cez pracovné dni príde 500 – 700 ľudí, cez víkendové dni 1000 – 1200 ľudí, čo je maximálna možná kapacita.Do verejného obstarávania na elektrickú energiu pre Galandiu sa neprihlásil nikto, z priameho rokovacieho konania vzišli ceny, ktoré neboli pre mestskú spoločnosť akceptovateľné.Riešením do budúcnosti by podľa primátora mali byť fotovoltické panely umiestnené nielen na samotnej konštrukcii kúpaliska, ale aj na okolitých budovách, ktoré patria mestu. Riešenia očakáva aj od vlády, v opačnom prípade budú podľa neho zatvorené rôzne prevádzky len pribúdať.Postup pri ohlasovaní zatvorenia kúpaliska sa nepozdáva mestskej poslankyni Zuzane Gauliderovej. Paškovi vyčíta, že poslanci, ktorí vyčlenili na rekonštrukciu Galandie približne tri milióny eur, o tomto kroku neboli dopredu informovaní.