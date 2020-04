Kúpiť byt teraz alebo počkať? Analytici odpovedali, či sa ceny nehnuteľností pre koronakrízu prepadnú

Ďalšia etapa projektu Slnečnice

25.4.2020 - Ceny nehnuteľností sa podľa analytikov neprepadnú, novostavby v Bratislave zdraželi. O aktuálnom vývoji cien nehnuteľností za prvý štvrťrok 2020 informujú analytici zo spoločnosti Bencont Investments (BI)."Realitný trh bude do veľkej miery ovplyvnený všeobecnou ekonomickou situáciou, no vzhľadom na jeho stav spred vypuknutia vírusovej krízy je nereálne očakávať masívne prepady cien nehnuteľností. To platí najmä pre trh novostavieb v Bratislave, ktorý ku koncu marca 2020 zaznamenal rekordne nízku ponuku a ďalší nárast cien," uvádza spoločnosť v tlačovej správe.Počet voľných bytov v bratislavských novostavbách zaznamenal ku koncu prvého štvrťroka 2020 pokles na 1 704 bytov.Ponuku tvorilo 84 projektov, pričom počas prvých troch mesiacov tohto roka na trh pribudlo 237 nových bytov v rámci dvoch nových projektov a troch nových etáp už etablovaných projektov. Najväčším prírastkom bola ďalšia etapa projektu Slnečnice so 111 voľnými bytmi.„Za posledné dva roky bol evidentný pokles počtu projektov, keďže začiatkom roku 2019 predávalo byty 108 projektov a v roku 2018 až 125 projektov. Viac než 30 percentný prepad počtu aktívnych projektov za posledné dva roky je odzrkadlením povoľovacích procesov, ktoré v Bratislave zastavujú veľkú časť novej bytovej výstavby,“ vysvetľuje hlavný analytik BI Rudolf Bruchánik.Priemerná jednotková cena voľných novostavieb zaznamenala ďalší nárast na 3 476,85 eura za meter štvorcový vrátane DPH, čo predstavuje medziročný nárast o 15 percent."Zároveň je evidentný aj trend cenového rastu v strednom segmente, ktorý už definitívne preskočil hranicu 3 000 eur za meter štvorcový vrátane DPH, napríklad priemerná cena voľných bytov v novej etape projektu Slnečnice zóna Mesto dosahovala 3 100 eur za meter štvorcový vrátane DPH," uvádza BI.Priemerná rozloha voľných novostavieb v hlavnom meste dosiahla 67,37 metrov štvorcových, čo medzikvartálne a ani medziročne nepredstavuje významnú zmenu. Priemerná absolútna cena ponúkaných bytov vzrástla na 230 tisíc eur vrátane DPH, čo je dôsledkom nárastu priemernej ceny za štvorec.Počet predaných novostavieb v Bratislave v priebehu prvého štvrťroka 2020 dosiahol 607 bytov. Pri porovnaní s priemerom roku 2019, kde predaj dosahoval okolo 750 bytov kvartálne, ide o pokles, no vzhľadom na rekordne nízku ponuku bytov bol tento pokles očakávaný."Priemerná jednotková cena predaných bytov dosiahla 3 070,58 eura za meter štvorcový vrátane DPH a prvýkrát tak prekročila hranicu 3-tisíc eur," uvádzajú analytici z BI. Takmer polovica predaných novostavieb v Bratislave bola v okrese BA II.V súvislosti s aktuálnou situáciou má podľa BI mnoho ľudí pred očami masívny prepad cien nehnuteľností z rokov 2008 až 2009, ktorý miestami dosahoval 20 až 30 percent medziročne."To, že bude rok 2020 označený ako krízový dnes už nespochybňuje nikto a prepad ekonomiky je istý. Kľúčové pre predpoveď vývoja realitného trhu je však analýza jeho aktuálneho stavu," uvádza BI a dodáva, že v súčasnosti sme svedkami prudkého rastu cien bytov, no zásadným rozdielom je skutočnosť, že byty (najmä v Bratislave) sú nedostatkovým tovarom.„Ponuka novostavieb v Bratislave je na rozdiel od rokov 2008-2009 na svojom rekordnom minime. Cez 90 percent bytov sa predáva z papiera, pričom ich dokončenie je naplánované až o 2-3 roky,“ pripomína Bruchánik a dodáva, že na mieste je dokonca aj predpoklad ďalšieho zníženia ponuky, keďže vírus spôsobil spomalenie stavebného, ale aj povoľovacieho procesu, čo znamená nízky počet nových bytov v nasledujúcich rokoch.