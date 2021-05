Kupujete nový spotrebič? V PLANEO Elektro naň dostanete zľavu 50 eur!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.5.2021 (Webnoviny.sk) -Zľava platí na každý jeden produkt v tejto hodnote, vrátane tovaru v prebiehajúcich akciách. Nebojte sa,na jej získanie.Triedenie odpadu má na Slovensku vzostupný trend a týka sa to aj starých alebo nefunkčných elektrospotrebičov. Možností, ako odovzdať elektroodpad, je hneď niekoľko: môžeme ich odovzdať podomovým výkupcom, odniesť do zberného dvora alebo odovzdať v elektropredajni."Ľudia si často neuvedomujú, že elektroodpad nepatrí do komunálneho odpadu, mnohí ani nevedia, že stačí akýkoľvek starý spotrebič jednoducho priniesť do elektropredajne, kde sa oň ekologicky postarajú," hovorí Peter Matuška, riaditeľ maloobchodnej siete PLANEO Elektro . Podľa jeho slov sa však slovenskí zákazníci stavajú k triedeniu odpadu čoraz pozitívnejšie, pretože si skutočne začínajú uvedomovať dôležitosť separovania odpadu ako takého."Naši zákazníci doteraz mohli vrátiť elektrospotrebiče v každej našej predajni. V ústrety sme im vyšli aj pri kúpe a dovoze nového spotrebiča s možnosťou odvozu obalov a starého spotrebiča a obalov, ktoré ekologicky likvidujeme. Veríme tomu, že možnosť získať zľavu na nákup nového spotrebiča bude pre našich zákazníkov motivujúca a nám sa tak spolu s nimi podarí ešte výraznejšie prispieť k udržateľnosti," dodáva Peter Matuška.Pokiaľ vám teda doma dosluhuje starý mixér, práčka vypovedá poslušnosť či pravidelne bojujete s vysávačom, alebo vám nebodaj zaberá miesto nefungujúci spotrebič, odneste ho do najbližšej z 53 predajní PLANEO Elektro a spojíte príjemné s užitočným.Informačný servis