Kurdi tvrdia, že útoky tureckej armády odrazili

Turecký minister obrany Hulusi Akar a náčelník generálneho štábu tureckých ozbrojených síl generál Yasar Guler sú vo veliacej miestnosti v prezidentskom paláci v Ankare 9. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 10. októbra (TASR) - Kurdské sily vo štvrtok vyhlásili, že odrazili najnovší pozemný útok tureckej armády v severovýchodnej Sýrii. Stalo sa tak deň po tom, ako Ankara spustila cezhraničnú operáciu, ktorá vyvolala odsúdenie medzinárodného spoločenstva, píše agentúra AFP.Turecké sily sa v stredu pokúsili o útok na pohraničné mesto Tal Abjad. Sýrske demokratické sily (SDF), faktická armáda autonómnej kurdskej oblasti, v noci na stredu uviedli, že tento útok odrazili.SDF vo štvrtok vyhlásili, odrazili aj ďalší pokus o prienik do východnejšie položeného mesta Ras al-Ajn.informovali SDF prostredníctvom vyhlásenia.Turecké ministerstvo obrany tvrdá na tom, že operácia pokračuje podľa plánu.uviedlo vo štvrtok." povedalo bež bližšieho určenia.Invázia Turecka do severnovýchodnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), sa začala v stredu. Ankara tak urobila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci a tým uvoľnili cestu tureckej operácii proti Kurdom, dlhoročným spojencom Spojených štátov v boji proti islamským teroristom zo skupiny Islamský štát (IS).