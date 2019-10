Kurdmi vedené SDF sa úplne stiahli z mesta Ras al-Ajn

Na snímke z tureckej strany hranice medzi Tureckom a Sýriou v Ceylanpinare 13. októbra 2019 turecký vojak pozoruje počas ostreľovania sýrskeho mesta Ras al-Ajn tureckými jednotkami. Turecké ozbrojené sily obsadili sýrske pohraničné mesto Ras al-Ajn, ktoré patrí k hlavným cieľom jeho operácie zameranej proti kurdským bojovníkom. Oznámilo to v sobotu turecké ministerstvo obrany, píše agentúra AFP, podľa ktorej to však sýrski Kurdi vzápätí popreli. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 20. októbra (TASR) - Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily sa dnes úplne stiahli zo severosýrskeho mesta Ras al-Ajn, ktoré je obkľúčené tureckou armádou a jej spojencami. Podľa agentúry AFP o tom v nedeľu informovalo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).Agentúra AP napísala, že odsun SDF z Ras al-Ajnu je zrejme začiatkom rozsiahlejšieho sťahovania v rámci dohody o prímerí.Veliteľ SDF Mazlúm Abdi v sobotu vyhlásil, že kurdské sily sa stiahnu zo 120 kilometrov dlhého pruhu sýrskeho územia pozdĺž hraníc s Tureckom v rámci dohody o prímerí sprostredkovanej USA, aby zastavili tureckú vojenskú ofenzívu, hneď ako im povolia odchod z mesta Ras al-Ajn.Spomínaná dohoda, dosiahnutá 17. októbra, vyžaduje, aby SDF - de facto armáda kurdských vládnych orgánov v severovýchodnej Sýrii - odišli z pohraničia, kde chce Turecko na svojej hranici so Sýriou vytvoriť 32-kilometrov širokú bezpečnostnú zónu.Kým Kurdi súhlasili s odsunom z úseku dlhého 120 kilometrov - medzi mestami Tal Abjad a Ras aj-Ajn -, Turecko nakoniec chce, aby sa bezpečnostná zóna predĺžila na 440 kilometrov pozdĺž jeho hranice so Sýriou.Turecko spustilo svoju ofenzívu na severovýchode Sýrie 9. októbra - po tom, čo sýrski Kurdi odsunom amerických jednotiek z tejto oblasti prišli o podporu Washingtonu. Kurdi následne podpísali so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom dohodu, ktorú sprostredkovala Moskva.Vo štvrtok večer začalo na severe Sýrie platiť prímerie, ktoré vzišlo zo stretnutia amerického viceprezidenta Mika Pencea s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.Turecko sa v tejto dohode zaviazalo prerušiť svoju vojenskú operáciu na severe Sýrie, aby umožnilo kurdským silám stiahnuť sa v priebehu 120 hodín (piatich dní) z oblasti tzv. bezpečnostnej zóny. Keď bude tento odsun zavŕšený, má byť turecká operácia ukončená.