Kuriérska spoločnosť DPD pozastavila prepravu balíkov do Veľkej Británie

28.1.2022 (Webnoviny.sk) - Kuriérska spoločnosť DPD na Slovensku dočasne pozastavila prepravu balíkov do Spojeného kráľovstva. Zdôvodnila to tým, že daňové a colné zmeny vo vzťahu Európskej únie a Veľkej Británie, ktoré platia od júla 2021, pokračovali aj od začiatku tohto roka.Preto podľa firmy dočasne nie je možné spracovanie objednávok prepravy ani na ostrovy Man, Jersey a Guernsey. DPD to podľa informácií agentúry SITA oznámila svojim obchodným partnerom s tým, že o opätovnom spustení prepravy na ostrovy ich oboznámi. Spoločnosť sa bližšie k dôvodom pozastavenia prepravy na otázky agentúry dosiaľ nevyjadrila.Prepravná spoločnosť Packeta (predtým Zásielkovňa) potvrdila, že dopravu do Veľkej Británie poskytuje. „Zásadnou zmenou je, že zásielky podliehajú colnému konaniu, preto je potrebné dodržať všetky podmienky colného prerokovania zásielok adresovaných do krajín mimo EÚ,” uviedla pre agentúru SITA marketingová špecialistka Packety Zuzana Ilavská. Základom je podľa nej mať pridelené EORI, čo je systém identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov a iných osôb podnikajúcich na území EÚ, a informovať sa o možnostiach, prípadne zákazoch či obmedzeniach vývozu tovaru. Preclenie si následne môžu firmy zabezpečiť samostatne, alebo využiť služby prepravcu.Okrem EORI prideleného na Slovensku je potrebné aj EORI pridelené vo Veľkej Británii a tiež VAT number, čiže registračné číslo k odvodu DPH pridelené vo Veľkej Británii. „Ak predávate tovar cez online trhovisko, napríklad Amazon, Ebay (Marketplace) a podobne, nemusíte vykonávať registráciu UK EORI a VAT number vo Veľkej Británii,” priblížila Ilavská s tým, že ich postačí oznámiť spoločnosti. „Bez zadania UK EORI a VAT number nie je možné zásielky do Veľkej Británie podávať,” upozornila.Zásielky v hodnote do 135 GBP nepodliehajú clu, ale podliehajú povinnosti odviesť DPH v Spojenom kráľovstve, pretože limit pre registráciu k DPH je 0 GBP. K odvodu DPH slúži pridelené VAT number, DPH je povinný odviesť daňový subjekt, prihlásený k dani v Spojenom kráľovstve, napríklad Marketplace, odosielateľ. „Zásielky s hodnotou nad 135 GBP podliehajú clu a rovnako aj povinnosti odviesť DPH v Spojenom kráľovstve,” vysvetlila Ilavská, pričom prípadné clo a DPH bude prefakturované odosielateľovi.Veľká Británia má v súvislosti s brexitom od 1. januára 2021 postavenie tzv. tretej krajiny, čo pre klientov znamená, že pri dovoze a vývoze musia byť zabezpečené colné formality. „Odosielateľ zásielky s obsahom tovaru vyvážaného do Veľkej Británie je teda povinný od tohto dátumu vyplniť colné vyhlásenie ku všetkým zásielkam s obsahom tovaru, kedy musí byť priložené tlačivo CN22 alebo CN23 a údaje z tlačiva musia byť zároveň zaslané poštovej správe Veľkej Británie vo forme elektronických údajov,” uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej pošty, a. s., Iveta Dorčáková.Slovenská pošta odporúča klientom využívať aplikáciu elektronický podací hárok, ktorý možno nájsť na jej webovej stránke. Jeho výhodou je nižšie poštovné a urýchlenie colného konania v krajine určenia. „Ak túto službu odosielateľ nevyužije, vyplniť ich môže aj priamo na pošte, kde si však Slovenská pošta účtuje poplatok 1 euro za to, že ho zamestnanec pošty musí prepísať do elektronickej formy. V takomto prípade musí byť pripojené k adresnému štítku zásielky s obsahom tovaru colné vyhlásenie CN22, resp. CN23, kde sú rozpísané jednotlivé položky, ktoré sú obsahom zásielky,” doplnila Dorčáková. Slovenská pošta podľa nej nezodpovedá za škody vzniknuté vývozom vecí, ktorých dovoz alebo obeh je v krajine určenia, alebo tranzitu zakázaný alebo obmedzený.