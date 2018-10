Kurilla: Ekonomický rast by mal byť v symbióze so životným prostredím

Norbert Kurilla. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 22. októbra (TASR) – Rozhodnutia, ktoré v súčasnosti prijímajú krajiny, by mali hľadieť na to, aby bol ekonomický rast v súlade so životným prostredím. Uviedol to štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla v pondelok na zasadnutí pracovnej skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Green Action Programme. Medzinárodné podujatie má slúžiť na výmenu skúseností jednotlivých krajín v oblasti zeleného hospodárstva.Dvojdňové podujatie, ktoré organizuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, odštartovalo v pondelok v Bratislave. Približne stovka odborníkov z celého sveta by na ňom mala hľadať riešenia ako podporovať v krajinách východnej Európy, Kaukazu a Strednej Ázie zelené hospodárstvo založené na racionálnom využívaní prírodných zdrojov.Slovensko má podľa Kurillu tiež skúsenosti z transformačného procesu, keď SR vstupovala do Európskej únie (EÚ).priblížil Kurilla.V najbližšom období by sa podľa neho SR mala zameriavať na udržateľný model, ktorý bude mať dlhodobý charakter a nebude na úkor životného prostredia.skonštatoval štátny tajomník.Podľa podpredsedu Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroša Šefčoviča, ktorý sa tiež zúčastňuje na podujatí, EÚ dokázala, že je možné rásť a pritom znižovať škodlivé emisie.upozornil s tým, že je potrebné zapojiť aj sektor energetickej efektívnosti budov, viac spolupracovať na čistej doprave a podporovať vedu a výskum.Bratislavské stretnutie sa venuje prioritne dvom témam – udržateľnému energetickému sektoru a zelenému financovaniu. Posledným prerokovaným bodom bude zhodnotenie výsledkov a implementácia programu práce a rozpočtu na roky 2017 – 2018 a diskusia k návrhu na najbližšie roky 2019 a 2020.Green Action Task Force je platformou pre dialóg a výmenu transformačných skúseností s aplikáciou princípov zeleného hospodárstva do praxe v krajinách regiónu východnej Európy, Kaukazu a Strednej Ázie.