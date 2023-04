Kurilovská ako rektorka Akadémie Policajného zboru končí, prezidentka Čaputová vyhovela Mikulcovi

Nešťastná udalosť sa stala v stredu 1. marca na Akadémii Policajného Zboru v Bratislave, kde zo zatiaľ nezistených príčin pedagóg postrelil 20-ročnú žiačku. Tá skončila s vážnymi poraneniami v nemocnici. Podľa medializovaných informácií sa tri budúce policajtky po vyučovaní chceli zdokonaliť v streľbách, a tak išli s pedagógom na polygón v areáli školy. Pri výstrele z inštruktorovej zbrane strela zasiahla jednu z kadetiek do chrbta. Pedagóg Vladimir Š. čelí v tejto súvislosti obvineniu z trestného činu ublíženia na zdraví.





Po rokovaní vlády v stredu 19. apríla minister Mikulec zdôraznil, že návrh na odvolanie Lucie Kurilovskej podal on. Zopakoval, že Kurilovská by v súvislosti s incidentom na akadémii mala prijať osobnú zodpovednosť. Minister zároveň povedal, že vo veci stále prebieha vyšetrovanie a on si počká na kompletné závery.