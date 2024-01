Kurilovská poverila vedením policajnej akadémie Šišuláka. Je to „jediná a jedinečná” univerzita, povedala (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

2.1.2024 (SITA.sk) - Štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská v utorok poverila vedením Akadémie Policajného zboru v Bratislave Stanislava Šišuláka. Informovala o tom na sociálnej sieti s tým, že Šišulák bude poverený vedením akadémie do času, kým ho vymenuje prezidentka Zuzana Čaputová. „Na Akadémii Policajného zboru mi veľmi záleží, je to „jediná a jedinečná” univerzita a som rada, že bude v dobrých rukách. Ja sa budem zo svojej pozície naďalej snažiť, aby akadémia rástla a rozvíjala sa a aby už nestagnovala, ako to bolo v posledných mesiacoch," uviedla Kurilovská.Ako rektorka akadémie v minulosti pôsobila samotná Kurilovská. Minulý rok však bola odvolaná pre incident, pri ktorom bola inštruktorom postrelená kadetka.