Kuroda: BoJ bude v prípade potreby uvoľňovať menovú politiku

Tokio 26. decembra (TASR) - Japonská centrálna banka je pripravená pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky, ak to bude potrebné.Bank of Japan (BoJ) nebude váhať s ďalším uvoľnením, ak sa zvýši pravdepodobnosť, že sa stratí dynamika zrýchľovania rastu spotrebiteľských cien smerom k inflačnému cieľu (2 %), uviedol guvernér BoJ Haruhiko Kuroda a potvrdil pripravenosť banky zvýšiť svoje, už teraz masívne monetárne stimuly.Keď centrálna banka realizuje uvoľnenú menovú politiku, ekonomické stimuly prijaté vládou môžu výrazne prispieť k udržaniu expanzie ekonomiky, povedal Kuroda pred podnikateľskými lídrami v Tokiu.Kuroda bol o niečo optimistickejší, pokiaľ ide o vyhliadky globálnej ekonomiky, čo podporilo očakávania trhu, že BoJ sa nebude ponáhľať so zmenou nastavenia svojej menovej politiky.uviedol Kuroda.Menový výbor BoJ ponechal minulý týždeň kľúčovú sadzbu na úrovni -0,1 %. Banka tiež potvrdila svoj ďalší cieľ, udržať výnos z 10-ročných japonských štátnych dlhopisov na úrovni približne 0 %, a zopakovala, že ekonomika si udržuje mierny rast.