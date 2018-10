Kurov: Ľudia si musia vybrať, či uveria tomu, že Sencov je terorista

Na snímke ruský filmový režisér Askoľd Kurov počas tlačového brífingu pri príležitosti uvedenia filmu Proces: Ruský štát vs Oleg Sencov 11. októbra 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 11. októbra (TASR) - Proces: Ruský štát vs Oleg Sencov je názov filmu, ktorý otvára medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet. Snímku o ukrajinskom filmovom režisérovi a scenáristovi, ktorý sa ako občiansky aktivista postavil proti anexii Krymu, zatkla ho ruská bezpečnostná služba a obvinila ho okrem iného z prípravy teroristických útokov, vo štvrtok v Bratislave predstavil jej režisér Askoľd Kurov.zdôvodnila výber filmu otvárajúceho 19. ročník festivalu Jeden svet jeho riaditeľka Diana Fabiánová.doplnila k filmu, ktorý je mrazivou sondou do fungovania ruského právneho systému.Dokument, v ktorom Kurov objektívom kamery sledoval súdny proces a prípad ukrajinského režiséra Olega Sencova, už mali možnosť vidieť diváci na šiestich projekciách spojených s diskusiami s aktivistami a politológmi v Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Žiline a v Bratislave, na Jednom svete bude mať derniéru.uviedol Kurov, ktorý sa so Sencovom zoznámil na Facebooku, keď pracoval na svojom prvom filme. Osobne sa s ním stretol neskôr v Moskve, keď Sencov uvádzal film Gamer. Druhýkrát sa s ním videl až v súdnej sieni po tom, čo bol uväznený a prevezený do Moskvy.priznal režisér a ďalej priblížil genézu svojho filmu.doplnil a podčiarkol, že príbeh Olega Sencova je príbehom solidarity filmárov po celom svete.zhodnotila projekcie v slovenských regiónoch Eva Križková z distribučnej spoločnosti Filmtopia. Kurov pridal skúsenosť s uvádzaním dokumentu v Rusku.konštatoval režisér.S najväčšou negatívnou odozvou na svoj film sa stretol na sociálnych sieťach.vyhlásil s tým, že ľudia sa boja akceptovať túto realitu,Program 19. ročníka festivalu Jeden svet, ktorý otvára témy slobody, demokracie a ľudských práv, sa v hlavnom meste uskutoční od 11. do 16. októbra, v Košiciach od 15. do 18. októbra, následne poputuje do 20 slovenských miest.