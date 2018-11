Kurz bitcoinu klesol o 9 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. novembra (TASR) - Bitcoin sa po období relatívnej stability v stredu prudko prepadol a jeho kurz sa dostal na najnižšiu úroveň v tomto roku.Najznámejšia kryptomena podľa údajov CoinDesk stratila až 9 % a predávala sa po 5640,36 USD (4993,24 eura). Počas väčšiny jesene sa až do stredy kurz bitcoinu pohyboval okolo úrovne 6400 USD, čo bolo v ostrom kontraste s jeho volatilitou počas zvyšku roka.Ďalšie digitálne meny zaznamenali v stredu ešte prudší pád. Ethereum podľa portálu CoinMarketCap.com kleslo o 13 % a ripple, čo je z hľadiska trhovej kapitálizácie tretia najväčšia kryptomena, až o 15 %.Dôvodom oslabenia kryptomien bola zrejme neistota okolo meny bitcoin cash, uviedol zakladateľ a šéf firmy BKCM Brian Kelly. Bitcoin cash stratil 18 %. Vo štvrtok 15. novembra sa totiž rozdelí na bitcoin ABC a bitcoin SV. Samotný bitcoin cash je výsledkom oddelenia od bitcoinu.Celková kapitalizácia trhu s kryptomenami poľa CoinMarketCap.com v stredu v priebehu 24 hodín klesla o 15 miliárd USD na 85 miliárd USD, čo je o vyše 70 % menej v porovnaní so začiatkom roka.