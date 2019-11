Kurz eura dosiahol v pondelok 11-dňové maximum

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 18. novembra (TASR) - Kurz eura sa v pondelok zvýšil a dosiahol 11-dňové maximum oproti americkému doláru. Trhy totiž očakávajú, že USA a Čína čoskoro podpíšu dohodu o ukončení ich obchodného sporu, ktorý bol brzdou globálneho hospodárskeho rastu.Mierny optimizmus v súvislosti s vyhliadkami na dohodu podporila v nedeľu (17. 11.) správa čínskej agentúry Sinchua, že obe strany mali cez víkendEurópske hospodárstvo zamerané na vývoz trpí 16-mesačným obchodným sporom dvoch najväčších svetových ekonomík.Kurz eura v pondelok ráno dosiahol 1,1068 USD/EUR, čo bolo o 0,1 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania a najvyššia úroveň od 7. novembra. Dolárový index, ktorý meria silu amerického dolára oproti košu šiestich hlavných mien, klesol o 0,1 % na 97,90 bodu.Čínsky jüan však zostal pod úrovňou 7 CNY za dolár, klesol totiž o 0,1 % na 7,0142 CNY/USD. To podľa niektorých analytikov naznačuje, že trh ešte nie je presvedčený o tom, že riešenie americko-čínskeho sporu je blízko.Britská libra sa posilnila oproti doláru o 0,3 % na 1,2945 USD a voči euru na 85,41 pence. Podporili ju očakávania, že Konzervatívna strana môže získať väčšinu vo voľbách 12. decembra. A vyhlásenie britského premiéra Borisa Johnsona, podľa ktorého sa všetci konzervatívni kandidáti zaviazali, že podporia dohodu o brexite. To by mohlo otvoriť dvere k tomu, aby táto dohoda prešla parlamentom.