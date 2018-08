Kurz eura klesol

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 20. augusta (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny v pondelok klesol v reakcii na posilnenie dolára pred obchodnými rokovaniami medzi USA a Čínou tento týždeň. Investori dúfajú, že zmiernia napätie medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.Obavy, že menová kríza v Turecku by mohla ublížiť bankám v eurozóne a neistota v súvislosti s rozpočtovými plánmi talianskej vlády, tiež negatívne ovplyvnili euro, uviedli analytici.Dolár si v ostatných týždňoch pripísal zisky. A minulý týždeň dosiahol tohtoročné maximum, keďže investori hľadajú bezpečný prístav pre svoje peniaze, zatiaľ čo rozvíjajúce sa trhy a euro tým trpia.uviedol stratég spoločnosti ING Viraj Patel, podľa ktorého budú investori naďalej opatrní v súvislosti so strednodobými hospodárskymi plánmi Turecka. A čakajú aj na septembrové zverejnenie talianskeho návrhu rozpočtu.Tento týždeň sa uskutočnia obchodné rokovania medzi čínskymi a americkými predstaviteľmi vo Washingtone. Povedú ich síce nižší úradníci, ale nádeje, že môžu priniesť prelom v obchodných vzťahoch, sú veľké.Objavili sa špekulácie, že rozhovory by mohli vytvoriť pôdu pre summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v novembri.Kurz eura v pondelok dopoludnia klesol o 0,4 % na 1,1394 USD/EUR, hlbšie pod úroveň 1,14 USD/EUR, ktorú dosiahol minulý týždeň, ale je vyšší ako 13-mesačné minimum 1,3010 USD/EUR, ktoré tiež zaznamenal minulý týždeň.