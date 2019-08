Kurz eura klesol na 2-ročné minimum

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 1. augusta (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny vo štvrtok výrazne klesol. Dôvodom je menová politika americkej centrálnej banky (Fed).Kurz eura vo štvrtok padol až na 1,1027 USD/EUR, čo bolo najmenej za vyše dvoch rokov. Euro neskôr zmazalo časť strát. Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok referenčný kurz na 1,1037 (v stredu: 1,1151) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9060 (0,8968) eura.Okrem eura boli vo štvrtok pod tlakom aj mnohé ďalšie meny. Dôvodom bolo stredajšie (31. 7.) rozhodnutie Fedu o nastavení menovej politiky. Fed síce prvýkrát od finančnej krízy v roku 2008 znížil svoj kľúčový úrok, sklamal však očakávania trhu, keď dal jasne najavo, že to nie je začiatok cyklu uvoľňovania menovej politiky. Šéf Fedu Jerome Powell označil zníženie kľúčovej sadzby o 25 bázických bodov do pásma 2 % až 2,25 % za korekciu nastavenia menovej politiky, ktorej dôvodom je opatrnosť.Voči doláru oslabila aj britská libra a jej kurz sa dostal najnižšie od začiatku roka 2017. Libra však zostáva pod tlakom predovšetkým pre obavy z brexitu bez dohody, ktorý je považovaný za najväčšie riziko ohrozujúce britskú ekonomiku.