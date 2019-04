Kurz eura klesol pod 1,12 USD/EUR

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 24. apríla (TASR) - Na spoločnú európsku menu mali uprostred týždňa negatívny vplyv slabé údaje z eurozóny. Jej kurz klesol v stredu popoludní na 1,1188 USD/EUR, pričom ráno sa ešte pohyboval nad hranicou 1,12 USD/EUR.Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu referenčný kurz na 1,1209 (v utorok: 1,1245) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8921 (0,8893) eura.Index podnikateľskej dôvery pre Nemecko inštitútu Ifo v apríli nečakane klesol.uviedol hlavný ekonóm krajinskej banky Landesbank Baden-Württemberg Uwe Burkert. Negatívny vplyv na náladu v najväčšej európskej ekonomike majú podľa neho protekcionizmus a brexit.Ešte väčší negatívny vplyv mali popoludní čísla z Belgicka, kde sa podnikateľská dôvera výrazne zhoršila, pričom ekonómovia počítali so stagnáciou. Pre úzke väzby na dve najväčšie ekonomiky eurozóny - Nemecko a Francúzsko - je tamojšia podnikateľská dôvera indikátorom pre celý región.Zo slabosti eurozóny čoraz viac profituje americký dolár.komentovala situáciu devízová expertka Commerzbank Thu Lan Nguyenová. Tam sa síce dynamika rastu takisto spomalila, ale menej než v Európe. Navyše americká centrálna banka (Fed) má na rozdiel od ECB priestor pre to, aby v krajnom prípade na podporu ekonomiky znížila úrokové sadzby.