Kurz eura mierne vzrástol na 1,1220 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 12. augusta (TASR) - Spoločná európska mena v pondelok do neskorého popoludnia zmazala dočasné straty a dostala sa do mierneho plusu. Euro sa podvečer predávalo po 1,1220 USD, teda pri o niečo vyššom kurze ako v ázijskom obchodovaní. Predpoludním spoločná mena klesla takmer o pol centa. Na začiatku nového týždňa sa prudko prepadlo argentínske peso. Dôvodom bol slabý výsledok prezidenta Mauricia Macriho v nedeľných (11. 8.) primárkach.Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok referenčný kurz na 1,1194 (v piatok: 1,1198) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8933 (0,8930) eura.V pondelok predpoludním euro oslabilo až na 1,1162 USD. Obchodníci uvádzali ako dôvod technické faktory. Niektorí experti tvrdili, že príčinou bol vývoj kurzu medzi eurom a britskou librou. Neboli zverejnené žiadne makroekonomické údaje, ktoré mohli spôsobiť pohyb kurzov.Kurz britskej libry voči euru padol v noci na pondelok na 10-ročné minimum. Voči americkému doláru sa libra dostala najnižšie od začiatku roka 2017. Dôvodom oslabovania libry sú obavy, že Británia na konci októbra opustí Európsku úniu bez dohody. K tomu je ešte potrebné pripočítať aktuálne oslabenie britskej ekonomiky.Na začiatku nového týždňa sa prudko prepadlo argentínske peso. Voči doláru stratilo takmer štvrtinu svojej hodnoty a jeho kurz sa dostal takmer na 62 ARS/USD. Strmo takisto klesla argentínska burza a dlhopisy. Zároveň výrazne stúpli náklady na poistenie argentínskych štátnych dlhopisov proti ich nesplateniu. Dôvodom týchto turbulencií bola nečakane výrazná porážka prezidenta Macriho v nedeľných primárkach, čo znižuje šance na jeho znovuzvolenie v októbri.