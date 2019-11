Kurz eura v utorok klesol na 1,1069 USD/EUR

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 5. novembra (TASR) - Spoločná európska mena sa dostala v utorok pod veľký tlak a jej kurz padol hlboko pod hranicu 1,11 USD/EUR.Euro sa neskoro popoludní predávalo po 1,1069 USD, pričom ešte ráno sa jeho kurz nachádzal na 1,1140 USD/EUR. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v utorok referenčný kurz na 1,1109 (v pondelok: 1,1158) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9002 (0,8962) eura.Pozitívne údaje z ekonomiky USA popoludní podporili dolár. Tempo rastu aktivity v sektore služieb sa zrýchlilo viac, než sa prognózovalo. To utlmilo obavy, že slabosť priemyselného sektora sa prenesie aj do služieb. To podľa analytika nemeckej krajinskej banky Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) Ulricha Wortberga znížilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky.Dolár tiež profitoval z nádejí na uvoľnenie v obchodnom spore medzi USA a Čínou. Tie vyvolali mediálne správy, ktoré signalizovali, že zblíženie názorov oboch strán. Wall Street Journal a Financial Times uviedli, že Washington a Peking uvažujú, že v rámci čiastočnej obchodnej dohody zrušia niektoré clá, ktoré zaviedli počas 1,5 roka trvajúcej obchodnej vojny.Pod tlak sa v utorok dostal japonský jen a švajčiarsky frank, teda meny považované za bezpečné prístavy v nepokojných časoch.