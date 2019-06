Kurz eura vzrástol na 1,1265 USD/EUR

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 20. júna (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny vo štvrtok vzrástol. Dôvodom bolo rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed), ktorá signalizovala uvoľnenie menovej politiky. Euro sa vo štvrtok ráno predávalo po 1,1265 USD, teda pri o niečo vyššom kurze ako v stredu večer.Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu referenčný kurz na 1,1207 (v utorok: 1,1187) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8923 (0,8939) eura.Kurz eura v uplynulých dňoch kolísal výraznejšie, než je bežné. Dôvodom boli vyhlásenia centrálnych bankárov v eurozóne a USA. V stredu večer signalizoval šéf Fedu Jerome Powell uvoľnenie menovej politiky, čo výrazne podporilo euro. Fed síce neznížil úrokové sadzby, Powell však poukázal na neistotu spôsobenú obchodnými konfliktami a spomaľovanie ekonomiky. Uviedol tiež, že sa zvýšili dôvody na uvoľnenie menovej politiky. Trh to interpretoval tak, že Fed by mohol tento rok znížiť úrokové sadzby dvakrát.V utorok (18. 6.) signalizoval uvoľnenie menovej politiky aj šéf ECB Mario Draghi. Uviedol, že ak sa vyhliadky ekonomiky eurozóny nezlepšia a inflácia sa nezvýši, ECB prijme ďalšie stimuly.