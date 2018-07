Kurz eura vzrástol na 1,1715 USD/EUR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 30. júla (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny na začiatku nového týždňa vzrástol.Euro v popoludňajšom obchodovaní postupne zvyšovalo zisky z ranného obchodovania, jeho kurz prekonal hranicu 1,17 USD/EUR a dostal sa až na denné maximum 1,1715 USD/EUR. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok napoludnie referenčný kurz na 1,1684 (v piatok: 1,1625) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8559 (0,8602) eura.Spoločná európska mena profitovala z oslabenia dolára. Euro tiež podporilo zvýšenie výnosov štátnych dlhopisov z eurozóny. Nárast výnosov totiž zvýšil lukratívnosť týchto dlhopisov.Správa o vývoji nemeckých spotrebiteľských cien naopak nemala výraznejší vplyv na devízový trh. Inflácia v najväčšej európskej ekonomike sa v júli mierne spomalila - na 2 % z 2,1 % v júni.V pondelok výrazne posilnila švédska koruna. Dôvodom bol robustný rast švédskej ekonomiky. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v 2. štvrťroku medzikvartálne stúpol o 1 %, čo bol dvojnásobok v porovnaní s prognózami analytikov. To podporilo očakávania, že úrokové sadzby vo Švédsku by mohli vzrásť už v tomto roku.