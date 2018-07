Kurz eura vzrástol po urovnaní koaličného sporu v Nemecku

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Londýn 3. júla (TASR) - Spoločná európska mena a austrálsky dolár si v utorok pripísali najväčšie zisky po tom, ako čínska centrálna banka upokojila trhy, ktoré znervóznil pád čínskej meny pod kľúčovú psychologickú hranicu.Ľudová banka Číny vo vyhlásení na svojej webovej stránke uviedla, že pozorne sledovala výkyvy na devízovom trhu a bude sa snažiť udržať jüan na stabilnej a primeranej úrovni.Pretrvávajúca slabosť čínskej meny zvyšuje vyhliadky na odlev kapitálu a spomalenie druhej najväčšej svetovej ekonomiky. To prináša nový zdroj obáv pre menové trhy, ktoré znepokojujú vyhliadky na obchodnú vojnu.Vyhlásenie čínskej centrálnej banky zastavilo desaťdňové oslabovanie jüanu, ktorý stratil takmer 4 % oproti košu hlavných mien a takmer 4,5 % oproti doláru.To vyvolalo vlnu otrasov na globálnych trhoch, ktoré majú obavy, že Peking možno pristúpil k ďalšej devalvácii svojej meny počas obchodného sporu so Spojenými štátmi.Aj americký dolár oslabil po troch mesiacoch posilňovania. Investori totiž vyčkávajú na zápisnicu z júnovej schôdzky Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky a na údaje o pracovných miestach. Tie by mali naznačiť, či Fed zvýši úrokové sadzby dvakrát tento rok.Euro podporilo urovnanie koaličnej krízy v Nemecku, ktorému hrozil rozpad vlády a predčasné voľby. Dôvodom bola migračná politika kancelárky Angely Merkelovej.Jednotná mena v reakcii na urovnanie sporu posilnila o 0,4 % na 1,1673 USD/EUR, ale postupne došlo ku korekcii jej kurzu na 1,1650 USD/EUR.Čínsky jüan dopoludnia klesol na 6,7204 CNY/USD, čo bola jeho najnižšia úroveň od 7. augusta 2017. Neskôr sa mierne zotavil a jeho kurz dosiahol 6,6466 CNY/USD.