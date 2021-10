Kurz zostáva v centre rakúskej politiky, zložil poslaneckú prísahu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.10.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý rakúsky kancelár Sebastian Kurz zložil vo štvrtok prísahu ako poslanec parlamentu po tom, čo minulý týždeň rezignoval pre obvinenia z korupcie. Tridsaťpäťročný politik si ponechal funkciu predsedu Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) . Zároveň sa stal šéfom jej parlamentnej skupiny, vďaka čomu zostáva v centre rakúskej politiky.Kurz a jeho blízki spolupracovníci čelia obvineniam z toho, že sa pokúšali zabezpečiť jeho postup k predsedníctvu v ÖVP a vládnutiu v krajine s pomocou manipulovaných prieskumov verejnej mienky a priaznivých článkov v médiách financovaných z verejných peňazí.Politik, ktorý sa stal predsedom strany a kancelárom v roku 2017, akékoľvek previnenie popiera. „Spravím všetko pre to, aby som vyvrátil krivé obvinenia voči mojej osobe,“ napísal vo štvrtok ráno na sociálnej sieti Facebook.Kurzova strana aj po oznámení prokurátorov ďalej stála za ním, no jej menší koaličný partner, strana Zelení vyzvala ÖVP, aby nahradila kancelára bezúhonnou osobou. Kurz následne v sobotu oznámil, že odstupuje a ako svojho nástupcu navrhol ministra zahraničných vecí Alexandra Schallenberga . Ten nastúpil do úradu kancelára v pondelok.