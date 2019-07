Kurzarbeit využívajú v Nemecku najmä textilky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Berlín 9. júla (TASR) - Nemecké textilky a producenti dopravných zariadení v najväčšej miere využívajú skrátený pracovný čas, aby sa v období poklesu aktivity výrobného sektora vyhli hromadnému prepúšťaniu. Ukázal to v utorok zverejnený prieskum ekonomického inštitútu Ifo.Inštitút uviedol, že takzvaný Kurzarbeit využíva približne 25 % výrobcov v textilnom priemysle a v prípade výrobcov dopravných zariadení mimo automobiliek je to až 30 % z celkového počtu. K týmto producentom patria lodenice, výrobcovia vlakov či motoriek.Kratší pracovný čas využilo množstvo nemeckých podnikov v čase finančnej krízy. Firmy, o ktorých produkty bol vtedy slabší záujem, znížili zamestnancom počet pracovných hodín, pričom podniky mohli požiadať štát o podporu.V súčasnosti, keď najväčšia ekonomika Európskej únie dopláca na dôsledky obchodných konfliktov USA, sa program Kurzarbeit opäť začína vo firmách presadzovať. Ifo minulý týždeň zverejnil, že podiel nemeckých podnikov, ktoré plánujú v nasledujúcich troch mesiacoch zaviesť kratší pracovný čas, dosiahol 8,5 %, čo je najvyššia úroveň za 6,5 roka. V rovnakom období minulého roka sa takto rozhodlo iba 2,6 % podnikov. Uvedený podiel je najvyšší od začiatku roka 2013.Navyše Kurzarbeit už má v tomto období zavedený 3,8 % nemeckých výrobných podnikov. To je najvyšší podiel od polovice roka 2013.