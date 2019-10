Kurzova ÖVP bude po voľbách rokovať so všetkými stranami

Na archívnej snímke Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 1. októbra (TASR) - Konzervatívna Rakúska ľudová strana (ÖVP) na čele s bývalým kancelárom Sebastianom Kurzom, ktorá bola jasne najúspešnejšia v predčasných parlamentných voľbách, ohlásila v utorok koaličné rokovania so všetkými relevantnými subjektmi. Podľa vyhlásenia straníckeho generálneho tajomníka Karla Nehammera ľudovci z rokovaní "nikoho nevylučujú" a "všetkých k nim prizývajú", uviedla tlačová agentúra APA.Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen sa v stredu a vo štvrtok stretne so šéfmi piatich politických strán, ktoré v nedeľňajších voľbách získali zastúpenie v parlamente. Očakáva sa, že začiatkom budúceho týždňa poverí zostavením vlády Kurza.Nehammer po utorkovom zasadnutí predsedníctva ÖVP povedal, že rokovania s potenciálnymi koaličnými partnermi budú prebiehať v poradí podľa ich sily. Nedal pritom najavo žiadne preferencie.ÖVP podľa Nehammera nevynechá ani sondážne rokovania s pravicovo-populistickou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ), s ktorou do mája spoločne vládla. Nič na tom nemení ani to, že FPÖ už avizovala zotrvanie v opozícii.Nehammer nechcel komentovať v utorok ohlásený odchod bývalého šéfa FPÖ a vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho z politiky, ktorý je podľa neho vecou slobodných a ľudovci ho len "berú na vedomie". Takisto odmietol špekulovať o možnom trvaní procesu zostavovania novej vlády. Rakúski Zelení však medzitým uviedli, že v krajnom prípade sa môže rokovať až do budúcoročnej Veľkej noci.Nehammer znova vyzdvihol "historický výsledok" ÖVP v predčasných voľbách a zdôraznil, že tí, ktorí zbavili Kurza kancelárskej funkcie prostredníctvom hlasovania o nedôvere v parlamente, sú teraz porazenými. Za vyslovenie nedôvery Kurzovi v máji hlasovali poslanci Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ), ako aj FPÖ a ľavicovo-populistická strana Jetzt.Predčasné parlamentné voľby sa v Rakúsku uskutočnili v dôsledku májového rozpadu koaličnej vlády FPÖ a ÖVP na čele s Kurzom, vyvolaného zverejnením kompromitujúceho videozáznamu, ktorý bol tajne nakrútený na španielskom ostrove Ibiza. Na ňom je zachytený dnes už bývalý predseda FPÖ Strache, ako pred voľbami z roku 2017 diskutuje o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu.