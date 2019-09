Kurzovi k vítazstvu gratulovali rakúsky prezident, Macron aj Merkelová

Na archívnej snímke Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 29. septembra (TASR) - Víťazovi nedeľňajších parlamentných volieb v Rakúsku — bývalému kancelárovi a predsedovi Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastianovi Kurzovi —, ktorého strana získala podľa predbežných výsledkov 38,4 percenta hlasov, zablahoželal aj rakúsky prezident Alexander Van der Bellen, ktorý sa Rakúšanom prihovoril v televízii ORF.povedal a dodal, že si želá, aby blaho Rakúska stálo nad straníckymi záujmami. Van der Bellen uviedol, že bude viesť rozhovory so všetkými politickými stranami, ktoré získali zastúpenie v parlamente a následne poverí lídra najsilnejšej strany rokovaniami o zostavení koalície. Škandál okolo videa z Ibizy podľa jeho slovobčanov.vyhlásil prezident vo viedenskom Hofburgu.Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron Kurzovi zablahoželali prostredníctvom SMS správy, v ktorej napísali, že sa tešia na ďalšiu spoluprácu na európskej úrovni.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Twitteri uviedol, že sa teší na spoluprácu s Kurzom a novou rakúskou vládou.Srbský prezident Aleksandar Vučič je presvedčený, že Kurz s jemu vlastnou energiou, serióznosťou a angažovanosťou bude vďaka svojmu veku, vedomostiam a politickým skúsenostiam naďalejVučič sa Kurzovi zároveň poďakoval za to, že Srbsko podporuje na jeho ceste do Európskej únie, uvádza sa vo vyhlásení tlačového odboru srbského prezidenta, píše agentúra APA.Kurzovi ľudovci zvíťazili v ôsmich z deviatich spolkových krajín. Najmenej hlasov (24 percent) získali podľa predbežných výsledkov vo Viedni, kde vyhrala SPÖ. Najviac hlasov dosiahla ÖVP v Salzbursku (47,5 percenta), Tirolsku (47,4 percenta) a Dolnom Rakúsku (43 percent).Konzervatívna ÖVP zabodovala u dôchodcov (volilo ju 49 percent) a žien (41 percent). FPÖ bola zase najsilnejšou stranou v skupine robotníkov (33 percent). Zelených volili najmä ľudia mladší ako 30 rokov a maturanti. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Peter Hajek vypracovaného pre televíziu ATV, ktorý sa konal v od 24. do 28. septembra.