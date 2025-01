Kurzy, ktoré vám otvoria dvere na pracovný trh v roku 2025: Získajte náskok už dnes!

Kurzy zadarmo cez Úrad Práce

Ak ste zamestnaný, odovzdajte Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania (ZoZ).



Ak ste nezamestnaný, podajte Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.



Žiadosť môžete podať na ktoromkoľvek úrade, ale zvyšné dokumenty zvyčajne musia byť doručené na úrad podľa vášho trvalého bydliska.





Pred odovzdaním žiadosti pripravte názov kurzu, ktorý chcete absolvovať.



Zabezpečte si ľubovoľnú pracovnú ponuku (napr. z Profesia.sk), ktorá hypoteticky súvisí s kurzom.



Po schválení žiadosti je potrebné doniesť alebo poslať zvyšné dokumenty na úrad.





Buďte trpezliví, informovaní a empatickí. Ak vzniknú nejasnosti, vytrvajte a zdvorilo komunikujte so zamestnancami úradu.



Úrad má 30 dní na schválenie žiadosti, no spracovanie často trvá menej, zvyčajne do 20 dní.



14.1.2025 (SITA.sk) -Nezáleží na tom, či ste zamestnaný alebo aktuálne hľadáte prácu. Projekt je dostupný pre zamestnaných aj nezamestnaných. Akreditované vzdelávanie v rámci tohto programu získate napríklad prostredníctvom online kurzu vo VITA Academy . Je to skvelá príležitosť ako pre firmy, tak pre jednotlivcov.Pre firmy je poskytnutie vzdelávania zamestnancom jednou z. Odborné kurzy umožňujú zamestnancom zdokonaliť svoje zručnosti a prispôsobiť sa neustále sa meniacim technológiám a pracovným požiadavkám. Výsledkom je nielen vyššia kvalita práce, ale aj zvýšená efektivita tímu, ktorá priamo ovplyvňuje produktivitu celej firmy.Okrem zlepšenia odborných znalostí zamestnancov vzdelávanie podporuje tímovú spoluprácu a kreatívne myslenie. Navyše, investícia do vzdelania zamestnancov posilňuje ich lojalitu voči firme a pomáha, čím sa znižujú náklady spojené s náborom a zaškoľovaním nových ľudí.Táto možnosť. Odborné kurzy v rámci projektu Zručnosti pre trh práce ponúkajú skvelú príležitosť, ako získať nové zručnosti, ktoré sú na trhu práce žiadané. Zvýšite tak svoju kvalifikáciu, zlepšíte svoje šance na zamestnanie a lepšie sa pripravíte na výzvy moderného pracovného prostredia.Úrad Práce vám môže na vzdelávanie poskytnúť príspevok až do výšky, čo vám umožní absolvovať odborné kurzy s minimálnymi nákladmi. Tento príspevok môžete využiť až dva razy, čím získate ešte viac možností na rozvoj.Navyše, po ukončení vzdelávania vo VITA Academy získate na celý rok bezplatný prístup k viac ako 550 online kurzom, vďaka ktorým môžete ďalej zlepšovať svoje zručnosti a vedomosti.Ako si zvoliť ten správny online kurz pre vás? Pozrite si, ktoré z kurzov sú najobľúbenejšie Ak chcete začať používať SAP systém, Balík SAP Profesionál je pre vás ako stvorený. Naučíte sa, ako pracovať so systémom SAP, naučíte sa používať programovací jazyk ABAP a spravovať rôzne moduly, ako sú SAP ERP Financials či SAP MM.Získate praktické znalosti o konfigurácii, administrácii a používaní SAP technológií, ktoré sú kľúčové v modernom softvérovom vývoji. Navyše, balík je akreditovaný a je možné ho preplatiť prostredníctvom projektu Zručnosti pre trh práce.Ak plánujete začať podnikať alebo zlepšiť marketingové zručnosti pre svoj eshop, Balík Digitálny Marketing a Eshop je ideálnou voľbou. Naučíte sa vytvoriť podnikateľský plán, zvládnuť SEO, PPC reklamy a efektívne využívať sociálne siete či obsahový marketing.Nadobudnete zručnosti v nástrojoch, ako je Google Analytics a Google Ads, ktoré vám pomôžu merať a zlepšovať výkonnosť vášho eshopu.Rozvíjajte svoje programátorské schopnosti a otvorte si dvere do sveta Python programovania s kurzmi Python Programátor. Naučíte sa, pracovať s dátovými štruktúrami ako polia, slovníky či zoznamy a využívať Python knižnice vrátane Pandas.Osvojíte si koncepty ako dedičnosť a polymorfizmus, naučíte sa implementovať triedy a pracovať s modernými nástrojmi ako GitHub a JetBrains Datalore.Staňte sa odborníkom na testovanie softvéru s Balíkom kurzov Testovanie Softvéru. Naučíte sa princípy manuálneho aj automatizovaného testovania, pracovať s nástrojmi ako Katalon či Selenium a odstraňovať chyby v kóde.Staňte sa odborníkom na dáta s Balíkom Analýza Dát, ktorý vás pripraví na kariéru dátového analytika alebo business konzultanta. Naučíte sa pracovať s nástrojmi ako Power BI, Excel či SQL, vytvárať prepojenia medzi tabuľkami a budovať profesionálne dashboardy s modernými vizualizáciami. Osvojíte si pokročilé techniky dátovej analýzy, vrátane používania Python knižníc a jazyka DAX na tvorbu vlastných výpočtov a metrík. Tento akreditovaný balík kurzov, preplatený úradom práce, vám otvorí dvere do sveta dátovej analýzy a Business Intelligence. Rekvalifikačné kurzy VITA Academy ponúkajú jedinečnú príležitosť zlepšiť svoje zručnosti a zvýšiť šance na trhu práce, pričom preplatenie úradom práce tento proces ešte viac sprístupňuje. S trpezlivosťou a dobrým plánovaním môžete využiť všetky dostupné možnosti a otvoriť si dvere k novým kariérnym príležitostiam.Informačný servis