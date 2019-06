Kushner necháva ostražitým Palestínčanom dvere otvorené

Na archívnej snímke Jared Kushner. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manáma 26. júna (TASR) - Poradca Bieleho domu Jared Kushner v stredu na investičnej konferencii v Bahrajne vyhlásil, že dvere sú pre Palestínčanov stále otvorené a môžu sa zapojiť do jeho mierovej iniciatívy. Kushner zároveň obvinil palestínskych lídrov, že sa nestarajú o svoj vlastný ľud, keď odmietajú jeho ekonomický plán za 50 miliárd dolárov.Zať amerického prezidenta Donalda Trumpa spustil svoju dlho očakávanú mierovú iniciatívu pre Blízky východ na menšej, dvojdňovej konferencii v Bahrajne, kde ekonomickí lídri jeho plán vysoko ocenili. Uviedli, že má potenciál významne pomôcť stagnujúcej palestínskej ekonomike, píše tlačová agentúra AFP.Ekonomický plán predstavil Biely dom v sobotu 22. júna. Jeho cieľom je zozbierať za desať rokov 50 miliárd dolárov investícií, ktoré pôjdu na ekonomický rozvoj palestínskych území (Predjordánsko a pásmo Gazy) a ich arabských susedov.Palestínska samospráva však bojkotovala konferenciu "", nazývanú aj "". A obvinila Trumpa z neskrývaného proizraelského postoja - Trump podľa nej láka Palestínčanov na peniaze a takto sa snaží presadiť svoje politické riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu, pričom ignoruje základný problém, teda izraelskú okupáciu. Palestínčania tvrdia, že najprv musí prísť politické riešenie konfliktu, až potom investície.V závere konferencie v luxusnom hoteli v bahrajnskej metropole Manáma 38-ročný investor do nehnuteľností Kushner prisľúbil, že predloží "" aj politické riešenie. Dodal, že Palestínska samospráva by mala pomôcť svojmu ľudu tým, že prijme návrhy USA.," povedal Kushner novinárom.," dodal.Kushner ešte zdôraznil, že Trumpova administratíva sa snaží o nový, svieži prístup k dlho neriešiteľnému konfliktu na Blízkom východe a že autori ekonomického plánu nevideli politický plán." vyjadril sa Kushner.Predstaviteľka Izraelom okupovaného palestínskeho územia Predjordánsko Hanán Ašráwíová na tlačovej konferencii vyhlásila, že návrh USA je "" a je ""." povedala Ašráwíová." dodala. "" zdôraznila.Trumpova administratíva už naznačila, že jej politický plán pre riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu sa nebude zmieňovať o palestínskom štáte, hoci práve ten bol cieľom politicky USA celé desaťročia. Naopak, plán bude uznávať anektovanie častí Predjordánska Izraelom, čo dlho zvažuje izraelský premiér Benjamin Netanjahu, Kushnerov rodinný priateľ.