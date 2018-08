Kusturica opäť vystupuje na Kryme, sankcií sa neobáva

V roku 1954 sa narodil v Sarajeve ako bosniansky Srb známy filmový režisér EMIR KUSTURICA, ktorého filmy sa vyznačujú originálnou poetikou znásobenou zobrazením špecifického rómskeho spôsobu života, ale zároveň zachytávajú život na Balkáne vo všetkých aj tragických podobách. Medzi jeho najznámejšie a najoceňovanejšie filmy patria: Spomínaš si Dolly Bell?, Otec na služobnej ceste, Dom obesenca, Arizonský sen, Underground, Čierna mačka, biely kocúr. Je známy aj svojou hudobnou produkciu so skupinou No Smoking Orchestra. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Simferopol 21. augusta (TASR) - Srbský filmár a hudobník Emir Kusturica vyhlásil, že sa neobáva západných ani ukrajinských, ktoré by mohli byť voči nemu uvalené pre jeho druhú návštevu Krymu, kde so svojou skupinou The No Smoking Orchestra v stredu odohrá koncert.uviedol Kusturica v utorok pre tlačovú agentúru TASS. Zdôraznil, že na Krym prišiel vystupovať preto, že vlani v lete sa tu stretol sKusturica v meste Jalta predstaví svoj zánovný album Corps Diplomatique vydaný v marci.uviedol Kusturica, dvojnásobný držiteľ Zlatej palmy z Cannes.Kusturica (63) participoval ako režisér, scenárista alebo herec na viac než 30 filmových snímkach. Medzi jeho režisérske filmy patria Dom pre obesencov (1988), Arizonský sen (1993), Podzemie (1995), Čierna mačka, biely kocúr (1998), Život je zázrak (2004), Závet (2007) či Na mliečnej dráhe (2016).