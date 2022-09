Kusý kritizuje parkovaciu politiku Matúša Valla, nie je jednotná ani zrozumiteľná

Starosta bratislavského Nového Mesta a kandidát na primátora Bratislavy Rudolf Kusý kritizuje parkovaciu politiku v hlavnom meste. Podľa neho Bratislava nemá jednotný a zrozumiteľný parkovací systém

„Bratislava je džungľa rôznych pravidiel, značení a aplikácií, ktoré sú v jednotlivých mestských častiach iné,“ uviedol Kusý v tlačovej správe. Riešenie parkovania je podľa neho v zjednotenom a zrozumiteľnom systéme parkovania v celom meste a zvýhodnenie Bratislavčanov.

Pokuty za parkovanie

Iná parkovacia politika

9.9.2022 (Webnoviny.sk) -V prípade úspechu v komunálnych voľbách chce Kusý pre Bratislavčanov v rámci parkovacej politiky zrušiť platbu za prvé auto v domácnosti. Tá v súčasnosti predstavuje 39 eur na rok.„Jedno auto v bratislavskej rodine nie je luxus, ale často nutnosť,“ dodáva. Ďalej sľubuje zaviesť bezplatné parkovanie pre Bratislavčanov s výnimkou zón, kde je veľký pretlak áut, ako centrum, Tehelné pole či lokalita 500 bytov, ale aj bezplatné parkovanie pre Bratislavčanov do 16.00 hod. v týchto zónach.Zároveň by Kusý do zmeny súčasného systému parkovania odpustil pre Bratislavčanov aj pokuty za parkovanie.Nové Mesto zavádzalo parkovaciu politiku medzi prvými v Bratislave. Podľa Kusého to bol spôsob, ako zabezpečiť, aby Novomešťania mali kde zaparkovať, keď prídu domov.„Bohužiaľ, parkovacia politika tak, ako ju postupne zavádza mesto, chce niečo iné. Stala sa z nej nová daň, ktorá má nás Bratislavčanov prinútiť prestať používať autá,“ myslí si Kusý.Súhlasí s tým, že Bratislava potrebuje znížiť počet áut. Kľúčom je však podľa neho motivovať Bratislavčanov, aby dobrovoľne prestúpili do mestskej hromadnej dopravy (MHD), a nie ich k tomu nútiť pomocou nových daní. Zlepšené MHD, vybudované nové trasy električiek a zapojenie vlakov sú podľa neho kľúčom k riešeniu.