Kusý zostane na slobode, podľa dôkazov sa však skutok stal (foto)

28.11.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý starosta bratislavskej mestskej časti Nové mesto a kandidát na primátora Bratislavy Rudolf Kusý . Rozhodol o tom v pondelok senát Najvyššieho súdu SR , keď zamietol sťažnosť prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry proti nevzatiu obvineného do väzby. Pondelkové rozhodnutie súdu je právoplatné.Podľa Najvyššieho súdu SR dôkazy naznačujú, že skutok sa stal. Nič však nenasvedčuje, že by Rudolf Kusý chcel ovplyvňovať svedkov.„Pokiaľ by v priebehu konania k niečomu takému prišlo, nič nebráni prokurátorovi opätovne podať návrh na väzbu," uviedla predsedníčka senátu.Kusý je obvinený z prijímania úplatku, pričom prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry pre neho navrhoval väzbu pre hrozbu možného ovplyvňovania svedkov.Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku ho však v sobotu 19. novembra nevzala do väzby a prepustila zo zadržania. Prokurátor proti rozhodnutiu podal sťažnosť.Podľa medializovaných informácií zobral Kusý úplatok 150-tisíc eur v rámci stavebného konania, o ktorom rozhodoval ako starosta Nového Mesta.Konkrétne išlo o podpísanie územného rozhodnutia na výstavbu bytového domu v lokalite Vlárska na bratislavských Kramároch. Kusého zadržala polícia už v októbri 2020 a tri noci strávil v cele predbežného zadržania. Obvinený bol zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.Obvinenie súviselo s tromi developerskými projektmi v mestskej časti, pri ktorých mal starosta podľa obvinenia spôsobovať prieťahy v stavebnom konaní a blokovať výstavbu. Jeho obvinenie však neskôr prokuratúra zrušila.