Kuszmannov bazár v Tatranskej Lomnici s vyše storočnou históriou prešiel rekonštrukciou a je otvorený pre verejnosť

13.8.2023 (SITA.sk) - Budova pôvodného Kuszmannovho bazára v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách prešla rekonštrukciou. Išlo vôbec o prvú predajňu v tejto časti Tatier, v roku 1896 ju nechal postaviť Július Kuszmann (1861-1937).Cieľom obnovy bolo prinavrátiť jej historickú hodnotu a čiastočne obnoviť pôvodnú funkciu. V budove sa tak nachádza remeselná pekáreň, cukráreň, reštaurácia, pripravujú aj apartmány.Celková investícia predstavuje približne 5,5 milióna eur. Historickú pamiatku otvorili pre verejnosť v sobotu 12. augusta.Prvá predajňa bola postavená v parku v Lomnici pri ceste z Tatranských Matliarov do Smokovca, v priestore medzi Kúpeľným domom a neďalekým hotelom.Keď ju v roku 1903 zničil požiar, o rok na to ju nahradil veľký murovaný nový bazár s bytovými priestormi a krytou drevenou verandou.Začiatkom 30. rokov 20. storočia firmu prevzal syn zakladateľa, Július Kuszmann mladší (1893-1976), ktorý tam pôsobil do roku 1945.V 50. rokoch budovu znárodnili, no potraviny sa tam predávali aj naďalej. Neskôr sa z obchodného domu stalo rekreačné zariadenie.V 90. rokoch minulého storočia prešla budova rozsiahlou prestavbou. Privatizáciou a následnými prestavbami sa bývalý Kuszmannov bazár zmenil na hotel.Vlani budovu odkúpila súkromná spoločnosť, ktorá vlastní aj neďaleký najstarší hotel v Tatrách, nazývaný prvou dámou Tatier.„Pri rekonštrukcii sme citlivo vnímali potrebu zachovať pôvodnú podobu Kuszmannovho bazáru a nechali sme sa inšpirovať originálnou myšlienkou Júliusa Kuszmanna. Obchod bol v minulosti nielen miestom nákupov, ale predovšetkým stretnutí a priateľských rozhovorov,“ uviedla prevádzková riaditeľka hotela i bazáru Miriama Vojčíková. Práve preto v bazári otvorili spomínané prevádzky.Pri rekonštrukcii historickej pamiatky úzko spolupracovali s pamiatkovým úradom. „Práce ešte pokračujú. Súčasťou budovy je aj dvanásť apartmánov, na ktorých dokončení sa pracuje,“ ozrejmil pre agentúru SITA Peter Múdry, člen predstavenstva spoločnosti, ktorá budovu vlastní.Pri zariaďovaní interiéru priestorov pre verejnosť sa podľa jeho slov inšpirovali vzhľadom československých podnikov.Okrem toho pribudol v Tatranskej Lomnici aj nový foto bod, takzvaný fotopoint, v podobe sediacej sochy cisára Františka Jozefa v budove bazára.Novodobé dejiny Tatranskej Lomnice siahajú do roku 1892, pričom uhorská vláda už o dva roky neskôr postavila a uviedla do prevádzky hotel Tatranská Lomnica.Práve on dal osade aj nový oficiálny názov. Kuszmann nechal postaviť bazár v priestore medzi hotelom a Kúpeľným domom.