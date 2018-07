Kutálek sa vrátil do Skalice, manažér Lipovský čaká aj legionárov

Na snímke vľavo Tibor Kutálek. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skalica 9. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tibor Kutálek sa vrátil do materského klubu HK 36 Skalica. V rozhovore pre nazahori.sk to potvrdil generálny manažér klubu Miroslav Lipovský. Ten ešte definitívne neuzavrel svoju kariéru a nevylučuje, že sa ešte objaví v skalickej bránke.uviedol Lipovský pre nazahori.sk.Skalický tím patril v sezóne 2017/18 k špičke druhej najvyššej súťaže a napokon si vybojoval účasť v baráži o Tipsport Ligu. V nej však obsadil poslednú 4. priečku s výrazným odstupom na postupové pozície.Pred nasledujúcou sezónou sa dá očakávať väčší prievan v kabíne A-mužstva. Viacerí hráči z vlaňajšieho kádra si už našli nové pôsobiská, v tíme trénera Michala Ružičku preto pribudne viacero nových tvárí.prezradil Lipovský s dodatkom, že by malo ísť o 3-4 hráčov. Skalické A-mužstvo začne so spoločnou prípravou na sezónu 16. júla a krátko na to vykorčuľuje na ľad.