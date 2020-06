Kuvajt a Bahrajn používajú na boj proti koronavírusu aplikácie, ktoré sú najnebezpečnejšie

Bahrajne

20.6.2020 (Webnoviny.sk) - Mobilné aplikácie určené na boj proti šíreniu nového koronavírusu používané v Kuvajte apatria medzi najnebezpečnejšie na svete. Podľa Amnesty International ohrozujú súkromie a bezpečnosť ľudí, keďže využívajú sledovanie polohy používateľa v reálnom čase pomocou GPS a zdieľajú ich s centrálnym serverom.Organizácia vyzvala obidve krajiny, aby softvér v súčasnej podobe už ďalej nevyužívali. Z rovnakého dôvodu už prestalo používať svoju aplikáciu Nórsko.Bezpečnostní analytici Amnesty International skúmali aplikácie v Alžírsku,, Francúzsku, Izraeli, Kuvajte, Libanone, Nórsku, Katare, Tunisku, Spojených arabských emirátoch a na Islande.V tohtotýždňovej správe uviedli, že najnebezpečnejšie aplikácie našli práve v Kuvajte a, pričom upozornili aj na nórsku Smittestopp.Väčšina takýchto aplikácií využíva Bluetooth, no Kuvajt asledujú GPS a zdieľajú informácie o osobách v reálnom čase.Podľa odborníkov môžu tieto citlivé údaje spojiť s konkrétnou osobou, keďže používatelia musia pri registrácii zadať rodné číslo. Iné aplikácie používateľov anonymizujú.Zástupca organizácie Claudio Guarnieri vyhlásil, že tieto dve aplikácie neopodstatnene využívajú "vysoko invazívne nástroje"."Polohu používateľa posielajú v reálnom čase do vládnej databázy, čo nie je nevyhnutné a primerané v kontexte reakcie na verejné zdravie. Technológie môžu zohrávať užitočnú úlohu pri sledovaní ľudí v súvislosti so zastavením šírenia COVID-19, no súkromie nemôže byť ďalšou obeťou," dodal.Bahrajnský aktivista, ktorý je koordinátorom pre digitálnu bezpečnosť na Blízkom východe v rámci ľudskoprávnej organizácie Front Line Defenders, uviedol, že sa obávajú, aby zozbierané dáta neskončili v rukách tretích strán.V jeho krajine napríklad aplikáciu spojili s televíznou šou s názvom "Ste doma?", v ktorej ponúkali odmenu používateľom, ktorí v čase ramadánu boli doma.Odborníci sa obávajú, že vlády budú používať aplikácie aj po pandémii, pričom podľa aktivistu v Kuvajte anebude existovať žiadna forma regulácie, ktorá by ovplyvňovala vládu."Ak dôjde k narušeniu súkromia v krajine, akou je Nórsko, môžem sa obrátiť na nástoje, akými sú Európsky súd pre ľudské práva a Európsky výbor pre sociálne práva. No v našom regióne takéto nástroje nemáme a ak sa obrátite na miestne úrady, môžete čeliť ďalším problémom," objasnil.