Kuzminová sa rozhodla pre návrat do súťažného kolotoča, bude štartovať na ME v Osrblí

Rozhodnutie o návrate nebolo ľahké

Majstrovstvá Európy v biatlone

10.10.2023 (SITA.sk) - Anastasia Kuzminová oznámila návrat do biatlonového súťažného kolotoča. Ako referuje oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) , trojnásobná olympijská šampiónka si dala pred seba novú výzvu a predstaví sa na januárových majstrovstvách Európy v Osrblí.Kuzminová oznámila koniec kariéry v októbri 2019. Odvtedy sa venovala práci s mládežou, pracovala v Dukle Banská Bystrica a ostatné dva roky je aj členka výkonného výboru SOŠV. Tvrdí, že jej rozhodnutie o návrate sa nerodilo ľahko."Môj návrat bude trošku iný. Doba, počas ktorej som pauzovala, bola dlhá. Trénujem v amatérskom štýle, ale chcem pripraviť telo tak, aby som urobila fanúšikom radosť. Urobím všetko pre to, aby som bola v januári pripravená. Je to pre mňa výzva a ja ju prijímam,“ povedala 39-ročná Kuzminová podľa webu sportovy.cas.sk.Osrblie bude od 24. do 28. januára 2024 dejiskom majstrovstiev Európy v biatlone. Na programe budú vytrvalostné, rýchlostné a stíhacie preteky aj súťaže miešaných štafiet.Kuzminová vo Svetovom pohári vyhrala spolu 18 pretekov, až desať z nich bolo v šprinte. Na pódium sa celkovo postavila v SP 39-krát. Počas aktívnej kariéry získala šesť olympijských medailí - tri zlaté a tri strieborné.