Kuzminová víta Rehák Štefečekovú v klube olympijských víťazov, ku gratuláciám sa pripojila aj Tabák

Ku gratuláciám sa pridala aj Tabák

Trénovala už mesiac po pôrode

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.7.2021 (Webnoviny.sk) - Strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková vybojovala pre Slovensko premiérový cenný kov na Hrách XXXII. olympiády v japonskom Tokiu - a hneď zlato. S gratuláciami pre 37-ročnú rodáčku z Nitry, ktorá predtým získala na OH dvakrát striebro, sa poponáhľali viaceré známe tváre, vrátane 6-násobnej medailistky zo ZOH biatlonistky Anastasie Kuzminovej či prezidentky Zuzany Čaputovej. "Slovensko má zlato vďaka skvelej Zuzke, ktorá po svetovom rekorde bravúrne zvládla aj olympijské finále. Zuzka, sledovali sme to naživo a silno držali palce. Klobúk dole pred Tebou. Vitaj v klube olympijských víťazov,“ napísala na facebooku Kuzminová, ktorá má spod piatich kruhov v zbierke po tri zlaté a strieborné medaily.Rehák Štefečekovej srdečne zagratulovala aj spomenutá hlava slovenského štátu - prezidentka Čaputová, keď prostredníctvom rovnakej sociálnej siete uviedla: "Veľmi sa teším, že sa stala olympijskou víťazkou v trape žien. Jej mimoriadny výkon, keď sa jej počas kvalifikácie podarilo prekonať dokonca svetový rekord, si zasluhuje obdiv. Ďakujem za fantastický výsledok a držím palce aj v ďalšej disciplíne, ktorá ju čaká už v sobotu.“Niekdajšia tenistka Romana Tabák vyzdvihla, akých neuveriteľných 24 hodín má za sebou elitná slovenská strelkyňa."Olympijské zlato, nový svetový rekord v kvalifikácii a nový olympijský rekord! Aj to sa podarilo v priebehu jedného dňa Zuzane Rehák Štefečekovej na olympijských hrách v Tokiu v disciplíne trap žien. Ako prvá strelkyňa v histórii dosiahla v eliminácii maximálny nástrel 125 terčov. Srdečne gratulujem k fantastickému výkonu,“ poznamenala na facebooku 30-ročná Tabaková, momentálne politička v slovenskom parlamente, ktorá to vo svetovom tenisovom rebríčku najvyššie dotiahla na 240. pozíciu. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v blahoželaní vyzdvihol viacero kariérnych míľnikov Rehák Štefečekovej i to, že v roku 2016 už mesiac po pôrode bola ako čerstvá mamička na strelnici a o niekoľko týždňov získala zlatú medailu na európskom šampionáte v talianskom Lonate.Radosť mali aj v Športovom centre polície, pod ktoré úspešná športovkyňa patrí. "Strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková to dokázala a získala zlatú olympijskú medailu v trape. Prvá medaila pre Slovensko na hrách v Tokiu a hneď zlatá vďaka našej športovkyni,“ uviedlo ŠCP prostredníctvom oficiálneho konta na facebooku.