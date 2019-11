Kužmová a Polášek Tenistami roka 2019, najlepším juniorom je Fekete

Na snímke tenistka roka Viktória Kužmová počas vyhlasovania ankety Tenista roka 2019 v Bratislave 22. novembra 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Na snímke tenistka roka Viktória Kužmová počas vyhlasovania ankety Tenista roka 2019 v Bratislave 22. novembra 2019. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke juniorka roka - Romana Čišovská počas vyhlasovania ankety Tenista roka 2019 v Bratislave 22. novembra 2019. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke talent roka Peter Benjamín Privara počas vyhlasovania ankety Tenista roka 2019 v Bratislave 22. novembra 2019. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke junior roka - János Fekete počas vyhlasovania ankety Tenista roka 2019 v Bratislave 22. novembra 2019. Foto: TASR - Michal Svítok

Výsledky ankety Tenista roka 2019:



muži: 1. Filip Polášek 181, 2. Norbert Gombos 120, 3. Andrej Martin 70



ženy: 1. Viktória Kužmová 241, 2. Anna Karolína Schmiedlová 88, 3. Jana Čepelová 32



juniori: 1. János Fekete 196, 2. Matej Gálik 76, 3. Lukáš Palovič 68



juniorky: 1. Romana Čisovská 222, 2. Michaela Kadlečková 76, 3. Viktória Morvayová 38



talent: 1. Peter Benjamín-Privara 140, 2. Nikola Daubnerová 135, 3. Peter Naď 100



tím: 1. dievčatá do 18 rokov 161, 2. Fed Cup 92, 3. Davis Cup 86

Prehľad víťazov ankety STZ Tenista roka



1994: Karol Kučera, Karina Habšudová



1995: Karol Kučera, Karina Habšudová



1996: Karol Kučera, Karina Habšudová



1997: Karol Kučera, Karina Habšudová



1998: Karol Kučera, Henrieta Nagyová



1999: Karol Kučera, Henrieta Nagyová



2000: Dominik Hrbatý, Henrieta Nagyová



2001: Dominik Hrbatý, Henrieta Nagyová



2002: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová



2003: Karol Kučera, Daniela Hantuchová



2004: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová



2005: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová



2006: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová



2007: Dominik Hrbatý, Daniela Hantuchová



2008: Filip Polášek, Dominika Cibulková



2009: Michal Mertiňák, Dominika Cibulková



2010: Lukáš Lacko, Daniela Hantuchová



2011: Martin Kližan, Dominika Cibulková



2012: Martin Kližan, Dominika Cibulková



2013: Lukáš Lacko, Dominika Cibulková



2014: Martin Kližan, Dominika Cibulková



2015: Martin Kližan, Anna Karolína Schmiedlová



2016: Martin Kližan, Dominika Cibulková



2017: Norbert Gombos, Magdaléna Rybáriková



2018: Martin Kližan, Dominika Cibulková



2019: Filip Polášek, Viktória Kužmová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. novembra (TASR) - Viktóriu Kužmovú a Filipa Poláška vyhlásili v bratislavskom NTC za slovenských Tenistov roka 2019. Kužmová zvíťazila v tradičnej ankete Slovenského tenisového zväzu prvýkrát, Polášek získal honor aj v roku 2008.Cenu pre víťaza kategórie Junior roka si na slávnostnom galavečere prevzal János Fekete. Titul Juniorka roka patrí rovnako ako vlani Romane Čisovskej. Talentom roka je Peter Benjamin Privara. Najlepším tímom je družstvo Slovenska do 16 rokov v zložení Čisovská, Viktória Morvayová, Michaels Kadlečková, ktoré pod vedením kapitána Jána Sabovčíka získalo na ME strieborné medaily.Kužmová triumfovala v ankete, do ktorej svojimi hlasmi prispeli funkcionári, členovia Siene slávy, tréneri a novinári, suverénnym spôsobom s celkovým ziskom 241 bodov pred Annou Karolínou Schmiedlovou (88) a Janou Čepelovou (32). Zverenka trénera Michala Mertiňáka sa v uplynulej sezóne prebojovala do semifinále štvorhry na grandslamovom US Open. Na okruhu WTA získala deblové tituly v Prahe a Bukurešti, v Petrohrade postúpila do finále. Vo dvojhre sa jej najviac darilo v Aucklande, kde si zahrala v semifinále, v Dubaji, Taškente, Linzi a Bukurešti bola v singli vo štvrťfinále."Ocenenie Tenistka roka pre mňa veľa znamená. Mám za sebou veľmi úspešnú sezónu, v roku 2020 sa na ňu pokúsim nadviazať. V prvom polroku obhajujem veľa bodov. Pokúsim sa posunúť vo svetovom rebríčku WTA ešte vyššie, cieľom je Top 30. Veľmi rada by som sa poďakovala môjmu trénerovi Mišovi Mertiňákovi, nemá to so mnou ľahké. Ďakujem aj môjmu kondičnému trénerovi pánovi Olászovi, mojej rodine a Slovenskému tenisovému zväzu, ktorý mi vytvára veľmi dobré podmienky na trénovanie," uviedla odchovankyňa košického tenisu.Polášek zvíťazil v ankete so ziskom 183 bodov pred kolegami zo slovenského daviscupového tímu Norbertom Gombosom (120) a Andrejom Martinom (70). Deblový špecialista zažil najúspešnejšiu sezónu v kariére. Po boku Chorváta Ivana Dodiga vyhral turnaje ATP v Cincinnati a v Pekingu, vo Wimbledone postúpil do semifinále. S Rakúšanom Philippom Oswaldom nenašli premožiteľov na podujatí v Kitzbüheli. Skvelú sezónu zavŕšil postupom na turnaj majstrov v Londýne a prienikom medzi elitnú svetovú deblovú desiatku. Polášek získal aj cenu pre najpopulárnejšieho slovenského tenistu za rok 2019 podľa internetového hlasovania na stránke www.stz.sk (168 hlasov).V rámci slávnostného galavečera symbolicky zavesila raketu na klinec najúspešnejšia slovenská tenistka v histórii Dominika Cibulková, ktorá pred desiatimi dňami oficiálne ukončila aktívnu kariéru. Víťazka MS WTA Tour v Singapure z roku 2016 je rekordná osemnásobná laureátka ankety STZ. "Už som tých sĺz vyplakala veľa. Bolo to ťažké rozhodnutie, ale som rada, že som ho dokázala spraviť. Veľmi mi pomohol môj tím na čele s trénerom Matejom Liptákom," vyznala sa finalistka Australian Open z roku 2014. Ceny za rozvoj tenisu si prevzali Dušan Sadovský, Jana Tužinská, Július Kaščák a Marcela Mokrá.