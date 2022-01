Kužmová a Zvonariovová postúpili do osemfinále štvorhry žien, o štvrťfinále zabojujú proti nasadeným dvojkám

Zaslúžený postup

22.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Ruskou Verou Zvonariovovou postúpili už do osemfinále štvorhry žien na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne . Nasadené šestnástky si v sobotu poradili s japonsko-poľským duom Nao Hibinová , Alicja Rosolská za 71 minút 6:3, 6:4.Súperkami Kužmovej so Zvonariovovou v súboji o postup do štvrťfinále budú dvojky "pavúka" z Japonska Šuko Aojamová a Ena Šibaharová.Zápas 2. kola, ktorý trval 96 minút prišiel slovensko-ruský iba raz o svoj servis a zaslúžene postupuje. V prvom sete si Kužmová so Zvonariovovou udržali podanie a súperky brejkli vo štvrtej hre, čo im stačilo na triumf 6:3.V druhom síce v štvrtej hre nepotvrdili brejk z predchádzajúcej, no neskôr túto výhodu získali aj v siedmej hre a pri vlastnom podaní za stavu 5:4 na postup premenili tretí mečbal.Iba 23-ročná Košičanka sa na Australian Open prebojovala do deblového 3. kola druhýkrát v kariére, v minulosti sa jej to podarilo aj v úvode ročníka 2020 po boku Bielorusky Alexandry Sasnovičovej.Grandslamovým maximom Kužmovej vo štvorhre je semifinále na US Open 2019 takisto so Sasnovičovou. V aktuálnej edícii rebríčka WTA je Slovenka vo štvorhre na 62. mieste, no po skončení AO má istotu posunu minimálne na 55. pozíciu. Aj Zvonariovová zaznamená posun minimálne o sedem priečok nahor na 47. stupienok.Slovenský tenis má v hre na Australian Open aj Filipa Poláška v mužskej štvorhre. Spoločne s domácim Johnom Peersom ako nasadené päťky zabojujú v nedeľu o postup do štvrťfinále proti nasadeným dvanástkam z Nemecka Kevinovi Krawietzovi a Andreasovi Miesovi.