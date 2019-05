Kužmová s Kalinskou postúpili do finále štvorhry na turnaji v Prahe

Na archívnej snímke slovenská tenistka Viktória Kužmová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štvorhra - semifinále:



Anna Kalinská, Viktória KUŽMOVÁ (Rus./SR) - Dalila Jakupovičová, Paula Kaniová (Slov./Poľ.) 3:6, 7:6 (7), 10:1

Praha 2. mája (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Ruskou Annou Kalinskou sa prebojovali do finále štvorhry na antukovom turnaji WTA v Prahe. V semifinále si poradili so slovinsko-poľským párom Dalila Jakupovičová, Paula Kaniová 3:6, 7:6 (7), a 10:1 v tzv. supertajbrejku.V tajbrejku druhého setu odvrátili tri mečbaly. Pre Kužmovú je to druhé deblové finále na WTA Tour, vo februári neuspeli s Kalinskou v dueli o titul v Petrohrade. V Prahe majú už istú spoločnú prémiu 6400 dolárov a 180 bodov do svetového rebríčka WTA.