KVALIFIKÁCIA EURO 2020: Arméni zdolali Bosnu a Hercegovinu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kvalifikácia EURO 2020:



J-skupina:



Arménsko - Bosna a Hercegovina 4:2 (1:1)



Góly: 3. a 66. Mchitarjan, 77. Hambardzumjan, 90.+5 Lončar (vl.) – 13. Džeko, 70. Gojak

Jerevan 8. septembra (TASR) – V dnešnom súboji 6. kola kvalifikácie EURO 2020 zvíťazili v J-skupine futbalisti Arménska nad Bosnou a Hercegovinou 4:2.Už v 3. minúte našiel center Tigrana Barseghjana kapitána domácich Henricha Mchitarjana, ktorý obišiel brankára a bez problémov zakončil. O desať minút vyrovnal spoluhráč autora prvého gólu z AS Rím Edin Džeko. Kapitán hostí poslal loptu za chrbát brankára z bezprostrednej blízkosti pravačkou.Po zmene strán priniesol tlak domácich ovocie, keď v 66. minúte predĺžil Hovhannes Hambardzumjan center na Mchitarjana a ten tvrdou strelou pod brvno skóroval. Hostia však opäť dokázali odpovedať v priebehu niekoľkých minút, tentoraz zásluhou Amera Gojaka.Pätnásť minút pred koncom riadneho času si Mchitarjan a Hambardzumjan vymenili úlohy a 28-ročný obranca v službách cyperského Enosisu Neon Paralimni dostal domácich po tretí raz do vedenia. V nadstavenom čase ešte stihol nešťastne zraziť Mchitarjanov center do vlastnej bránky striedajúci Stefan Lončar.