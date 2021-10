Kvalifikácia MS 2022: Slováci po remíze v Chorvátsku stratili postupovú nádej na MS

Slovenskí futbalisti remizovali v Chorvátsku 2:2 a definitívne prišli aj o teoretickú šancu prebojovať sa na MS 2022 v Katare. V pondelkovom súboji kvalifikačnej H-skupiny v Osijeku viedli po polčase 2:1 po góloch Ivana Schranza a Lukáša Haraslína, medzi ktoré sa vtesnal zásah Andreja Kramariča. Deľbu bodov zariadil v 71. minúte z priameho kopu Luka Modrič.



Zverenci Štefana Tarkoviča majú na konte 10 bodov rovnako ako Slovinci, o sedem viac ich nazbierali druhí Chorváti. Novými lídrami skupiny sú Rusi (19 bodov).



Slováci najbližšie nastúpia 11. novembra o 20.45 h v Trnave proti Slovinsku a o tri dni neskôr (14. novembra o 15.00 SELČ) ukončia kvalifikáciu na Malte.

Kvalifikácia MS 2022:





H-skupina, Osijek



Chorvátsko - Slovensko 2:2 (1:2)



Góly: 25. Kramarič, 71. Modrič - 20. Schranz, 45. Haraslín. ŽK: Barišič - Kucka, Rodák, Schranz, Hancko, Koscelník (všetci SR). Rozhodovali: Hategan - Ghinguleac, Grigoriu (všetci Rum.), 9926 divákov.



Chorvátsko: Livakovič - Stanišič (67. Livaja), Vida, Gvardiol, Barišič - Brozovič - Ivanušec (46. Vlašič), Modrič, Pašalič (60. Brekalo), Perišič - Kramarič (85. Sučič)

Slovensko: Rodák - Pekarík, Šatka, Škriniar, Hancko - Hrošovský - Schranz, Kucka (86. Jirka), Hamšík (41. Bero), Haraslín (72. Koscelník) - Almási

Slováci nastúpili s dvoma zmenami v porovnaní s piatkovým zápasom v Rusku. Na poste štítového stredopoliara dostal dôveru Hrošovský, na hrote Almási namiesto Boženíka. Chorváti nahradili potrestaného Kovačiča Pašaličom, k dispozícii bol aj kapitán Modrič, ktorý v septembri v Bratislave chýbal pre zranenie.



Na mokrom a šmykľavom teréne, zmáčanom celodenným dažďom, začali Chorváti s chuťou. Úvodný náznak tlaku však hostia ustáli a rýchlo sa dostali do zápasu. Na roh Hamšíka naskakovali hneď dvaja hráči, ale k ohrozeniu chorvátskej bránky sa nedostali, následne Hancko slabšou pravou nohou netrafil bránku. Po štvrťhodine zakončil kombináciu Hrošovského s Haraslínom Hamšík, lopta mu nesadla. Hosťujúci kapitán však v 20. minúte z priameho kopu skvele "posadil" loptu na hlavu Schranza, ktorý zblízka prekonal Livakoviča a ukončil vyše 600 minút trvajúcu šnúru súpera bez inkasovaného gólu - 0:1. Na trápenie Chorvátov v ofenzíve sa nemohol pozerať Modrič, v 24. minúte vypálil z hranice šestnástky a vybojoval roh, z ktorého padol vyrovnávajúci gól. Lopta sa po nadvihnutí dostala ku Kramaričovi na zadnú žrď a útočník "Vatrenov" nemal problém ju poslať do siete - 1:1. Zakrátko podržal svoj tím Rodák, ktorý vo fáze k náporu sa nadychujúcich Chorvátov vychytal v tutovke Pašaliča. V 45. minúte, keď už hrali hostia bez zraneného Hamšíka, umlčal štadión Haraslín strelou medzi nohy Livakoviča - 1:2.



Chorvátsky tréner poslal na ihrisko Vlašiča namiesto nevýrazného Ivanušeca, Slováci však dobre bránili a keď sa in naskytla možnosť, išli do brejku. Po jednom z nich Haraslín dobehol "stratenú" loptu a z ostrého uhla sa mu takmer podarilo skórovať. Na opačnom konci Stanišič "nabil" Kramaričovi, jeho volej však Rodáka neohrozil. Táto šanca bola predzvesťou chorvátskeho tlaku, ktorý napokon zhruba okolo 60. minúty aj prišiel. Modrič na hrane pokutového územia vybojoval priamy kop, ktorý aj sám zahral a s prispením teča v múre prekvapil Rodáka - 2:2. Chorváti úplne ovládli dianie na trávniku, Hrošovský so šťastím aj s pomocou žrde zabránil tretiemu inkasovanému gólu. Slováci sa nevedeli vymaniť z tlaku a v 83. minúte inkasovali od Vlašiča, ktorý zblízka prekonal Rodáka, po zásahu VAR však gól neplatil. Hostia napokon v Osijeku vydreli cenný bod, no definitívne stratili šancu bojovať v novembri o postup na MS.

Štefan Tarkovič, tréner SR: "Čakali sme presne takýto zápas. Vedeli sme, že Chorváti budú hrať ešte dôraznejšie ako u nás. Treba vyzdvihnúť našich hráčov, ukázali charakter a bojovali za Slovensko. Podľa mňa sme nešťastne remizovali. Almási má veľmi dobré veci, podal dobrý výkon, vedeli sme sa o neho oprieť aj v útočnej aj prechodovej fáze. Bol prínosom. Šance súpera sme ustáli vďaka dobrým výkonom obrancov a brankára.

Lukáš Haraslín, strelec druhého slovenského gólu. "Bol to fyzicky náročný zápas. Tak ako v Rusku sme ukázali srdiečko a charakter, bojovali sme. Škoda, že sme neudržali víťazstvo. Dali sme však do toho všetko. Pri mojom góle som videl, že Chorváti trochu prepadli, zostal som sám na zadnej tyči. Zobral som to na seba a padlo to tam."

Marek Rodák, brankár SR: "Na tomto rozmočenom teréne sa ťažko chytala každá lopta. Mohlo sa to skončiť pre nás lepšie, aj horšie. Luka Modrič to pri priamom kope trafil pomedzi dvoch našich hráčov. Získali sme cenný bod. Odohrali sme veľmi dobrý zápas, každý nechal na ihrisku všetko."

Ladislav Almási, útočník SR: "Myslím si, že to bol ťažký zápas. Najmä terén, veď pršalo celý deň. Som rád, za asistenciu. Boli sme vyrovnaným súperom Chorvátom, ktorí boli favorit a sú vicemajstri sveta. Zvádzal som tam ťažké súboje, ale hodnotiť sa nebudem, to nech robia iní. Som rád, že máme bod."

Ivan Schranz, krídelník SR: "Marek dal výborný center do priestoru, kde to majú obrancovia aj brankár ťažké. Ja už som to mal ľahké, dal som tam hlavu. Bola to veľká radosť. S Lacom sa mi vpredu hralo dobre, je vysoký útočník, dokáže podržať lopty. Má za sebou skvelý zápas, verím, že bude takto pokračovať aj ďalej. Myslím si, že dnes sme mohli aj vyhrať, ale treba rešpektovať aj súpera. Bod s vicemajstrom sveta z vonku by sme brali."