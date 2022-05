Kvalifikácia na Prague Champs je otvorená. Vyzvite aj vy na súboj tie najlepšie tímy League of Legends

Prague Champs ponúkne to najlepšie zo sveta League of Legends

20.5.2022 (Webnoviny.sk) - Veríte si, že ste v LoL-ku lepší, ako profesionáli a chcete si zahrať s tými najlepšími? Vyskúšajte otvorenú kvalifikáciu na Prague Champs a siahnite si na bohatý prize pool!Prihlásiť sa do otvorenej kvalifikácie môže ktokoľvek, kto zloží LoL tím s piatimi hráčmi. Jedinou podmienkou je, že najmenej 3 členovia tímu musia byť z Česka alebo zo Slovenska. Prvá kvalifikácia sa hrá cez víkend 21. a 22. mája, pričom maximálny počet tímov je obmedzený na 128. Formát súboja je dvojitá eliminácia a hrá sa na BO1. Všetky informácie sú k dispozícii na webe https://rb.gy/rzkqgu Štyri najlepšie tímy, ktoré vzídu z tejto otvorenej kvalifikácie, sa potom v dueloch stretnú s tými najlepšími profesionálnymi LoL tímami u nás. Medzi pozvanými na turnaj Prague Champs sú Dynamo Eclot, Entropiq, eSuba a Sinners, pričom vzájomné súboje amatérskych a profesionálnych tímov sa budú konať počas víkendov 4.–5. júna a 11.–12. júna.Pokiaľ obstojíte proti profesionálom, môžete potom 18. a 19. júna priamo na víkendovom turnaji Prague Champs zažiť atmosféru svetového League of Legends eventu nielen ako fanúšikovia, ale priamo z pozície hráčov na unikátnom 22 metrovom pódiu. A tí úplne najlepší potom vyzvú v exkluzívnom showmatchi známy francúzsky LoL tím Gamers Origin.Popri zážitku z účasti na evente svetovej úrovne je aj o čo hrať. Prague Champs ponúkne účastníkom veľkorysý celkový prize pool 8000 EUR a ďalšia odmena je pripravená pre víťazov finálového showmatchu proti Gamers Origin."Všetci sme veľmi radi, že konečne po dvoch alebo troch rokoch sa československá League of Legends scéna dočká offline akcie. Navyše v pekných priestoroch O2 universum. Osobne pevne verím, že sa akciu podarí naplniť a raz sa dostaneme až k vypredaniu samotnej O2 arény. Príjemným doplnením bude aj účasť tímu z francúzskej LPL," hovorí"Po viac ako dvoch rokoch si chlapci konečne zahrajú na offline akcii a hlavne pred divákmi, ktorí turnaju vždy dávajú úplne iný rozmer a vytvárajú hráčom tu pravú atmosféru. Na mieste chystáme pre našich fanúšikov aktivity v podobe stretnutí s hráčmi, budú mať možnosť si kúpiť náš merch a ďalšie. Na Prague Champs sa ako tím teda neskutočne tešíme a sme zvedaví, akú kulisu diváci v O2 universum vytvoria," dopĺňa"Na Prague Champs sa ja osobne aj zvyšok tímu strašne tešíme. Je to prvá LoL LAN akcia po dlhej dobe a som rád, že sa konečne zídeme aj s touto časťou športovej komunity. Najlepšie na celej akcii samozrejme je, že je v Prahe a bývam zhruba 10 minút od celého diania!" dodávaVíkendový event Prague Champs pre fanúšikov je najväčšia udalosť, ktorá sa vo svete League of Legends v Česku a na Slovensku tento rok koná. Popri samotnom turnaji so zastúpením tých najlepších hráčov u nás sa návštevníci môžu tešiť na množstvo sprievodných akcií v rámci herného expa.Mastercard v spolupráci s Komerčnou bankou priamo na evente predstaví nové dizajny špeciálnych e-športových platobných kariet s motívmi hrdinov z hry League of Legends. Konkrétne ide o šampiónov Jayce, Kai`Sa, Ornn a Taliyah. Dizajny sú v predaji od 2. mája na kb.cz/lol Pre klientov Komerčnej banky a Mastercard sú priamo na turnaji Prague Champs prichystané aj exkluzívne benefity. Držitelia platobných kariet Komerčnej banky s dizajnom League of Legends dostanú zľavu 30 percent na víkendovú vstupenku. Držitelia kariet Mastercard zase môžu využiť špeciálne zážitkové balíčky alebo možnosť donášky občerstvenia priamo na miesto sedenia v rámci arény.Pre fanúšikov budú pripravené autogramiády a ďalšie možnosti stretnutia s tými najlepšími tímami a osobnosťami českej gamingovej scény. Na expe sa predstavia popredné technologické značky a partneri turnaja, nájdete tam herné kútiky, chill zónu a taktiež sa tam budú konať najrôznejšie workshopy.Informačný servis