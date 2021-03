Kvalifikácie futbalových MS 2022: Rusko na čele slovenskej H-skupiny

Vicemajstri sveta Chorváti neodštartovali účinkovanie v "slovenskej" H-skupine kvalifikácie futbalových MS 2022 úspešne. Na ihrisku Slovinska prehrali 0:1, v ďalšom zápase zvíťazilo Rusko na Malte 3:1 a lepším skóre sa usadilo na čele tabuľky.





Kvalifikácia MS 2022 - H-skupina:

Chorváti mali hneď v úvode dve veľké šance, ale zahodili ich a Slovinci to potrestali. Do vedenia sa dostali v 15. minúte, keď Sandi Lovrič poslal do siete krížny pokus z hranice šestnástky. V závere prvého polčasu mohol náskok v balkánskom derby zdvojnásobiť Josip Iličič, ktorý v situácii jeden na jedného pohrozil strelou spoza pokutového územia. Hostia sa nedokázali presadiť ani v druhom polčase, v závere riadneho hracieho času to individuálne skúšal Ivan Perišič, no jeho nedôrazná strela nemohla ohroziť Jana Oblaka v slovinskej bránke.Rusko nezaváhalo na trávniku outsidera skupiny. V 23. minúte predviedli hostia kombinačnú akciu, na jej konci sa do zakončenia pretlačil Alexej Jonov a popri brankárovi zasunul loptu do siete. Pred prestávkou si víťazný zásah pripísal Mario Fernandes. Malta po zmene strán znížila vďaka Josephovi Mbongovi, v 90. minúte pridal ruskú poistku Alexander Sobolev.V druhom kole si v sobotu 27. marca zmerajú sily Rusko so Slovinskom a Chorvátskom s Cyprom, Slováci privítajú Maltu.





Ta'Qali



Malta - Rusko 1:3 (0:2)



Góly: 56. Mbong - 23. Jonov, 35. Fernandes, 90. Sobolev



Malta: Bonello - Shaw, Aglus (88. Nwoko), Borg - Mbong, Kristensen (74. Pisani), Guillaumier, Camenzuli (86. Corbolan) - Teuma, Degabriele (46. Mbong) - Montebello (46. Satariano)



Rusko: Šunin - Fernandes, Semenov, Džikija, Karavajev - Kuzjajev (78. Mostovoj), Achmetov, Fomin (57. Mirančuk) - Jonov (57. Žemaletdinov), Dzjuba (83. Sobolev), Golovin





Ľubľana



Slovinsko - Chorvátsko 1:0 (1:0)



Gól: 15. Lovrič



Slovinsko: Oblak - Stojanovič, Blažič, Mevlja, Balkovec - Bijol (69. Vetrih), Lovrič (87. Bajrič), Kurtič - Iličič (87. Skubic), Šporar (69. Kramer), Bohar (64. Črnigoj)



Chorvátsko: Livakovič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Barišič (46. Oršič) - Brozovič, Kovačič (82. Pašalič) - Kramarič (64. Brekalo), Modrič, Vlašič (69. Budimir) - Perišič





tabuľka H-skupiny:



1. Rusko 1 1 0 0 3:1 3



2. Slovinsko 1 1 0 0 1:0 3



3. SLOVENSKO 1 0 1 0 0:0 1



Cyprus 1 0 1 0 0:0 1



5. Chorvátsko 1 0 0 1 0:1 0



6. Malta 1 0 0 1 1:3 0