Kvalitná čokoláda je skvelý dar k MDŽ

Kvalitné čokolády sú dostupné, ich výber je pestrý

Čokolády, ktoré overil čas

Darujte jej hoci aj Modré z neba

5.3.2021 (Webnoviny.sk) -Prečo by aj, veď čokoláda je dodnes jednou z najobľúbenejších maškŕt, a to aj u žien. Ľudstvo pozná čokoládu už najmenej tritisíc rokov a stále je vyhľadávanou pochúťkou najmä pre svoju špecifickú chuť a vôňu. Ak sa konzumuje v primeranom množstve a dobrej kvalite, máte z nej nielen pôžitok, ale aj úžitok v podobe zdraviu prospešných látok.Výhodou je, že zháňanie tohto darčeka mužom nespôsobí žiadne komplikácie. Skvelá a kvalitná čokoláda je dnes dostupná aj v bežných obchodoch. A ich výber je naozaj pestrý. Nielen že máte na výber podľa značky, veľkosti, tvaru, ale ak chcete, tak už aj podľa farby. Čokoláda sa v súčasnosti vyrába nielen v tradičnej hnedej farbe, ale aj bielej, ba dokonca aj ružovej, ktorá sa vyrába z rubínových kakaových bôbov. Tie sú jednou z odrôd kakaovníka, majú sladko-kyslú chuť s nepatrnou kakaovou arómou typickou pre tradičné čokolády.Ak poznáte chuťové preferencie svojej krajšej polovičky, máte výhodu. Už starí Aztékovia pridávali do čokolády čili papričky, vanilku, škoricu, klinčeky či aníz. Ich majstrovstvo sa rozvíjalo až do súčasnosti, a tak môžete kúpiť čokolády ešte pestrejších chutí. Medzi najobľúbenejšie patria napríklad mliečne čokolády, ktoré vznikli primiešaním kondenzovaného mlieka. Na vzniku takejto čokolády sa podieľal aj slávny Henry Nestlé, zakladateľ jednej z najvýznamnejších potravinárskych firiem na svete. Firma sa dodnes venuje aj výrobe čokolády, ktoré sú dostupné aj v našich obchodoch.Pod značkou ORION, ktoré kupovali už naši predkovia sa aj dnes v obchodoch na Slovensku predávajú kvalitné čokolády. Prémiové čokolády z radov ORION Ateliér Horká 68 % a ORION Ateliér DUO patria k tomu najlepšiemu na regáloch obchodov. Majú intenzívnu, vyváženú chuť kakaa s jemnou konzistenciou a ich receptúra vychádza z dlhoročných skúseností lokálnych čokoládových majstrov. Sú obohatené o kúsky rôznych druhov ovocia, napríklad marhúľ, pomaranča či malín, s pridaním chilli alebo extra kakaových bôbov. Známa a u mladších ročníkov veľmi obľúbená čokoláda je aj Študentská pečať, ktorá obsahuje bohatý mix ingrediencií – sušené ovocie, arašidy a želé. V súčasnej dobe je možné vychutnať si ju v rôznych variantoch: mliečnej, horkej, bielej, mliečnej s višňami, malinami, hruškou alebo s kokosom.Nemusí to byť iba čokoláda, ktorou môžete obdarovať svoju nežnejšiu polovičku. Aj slovné vyznania bývajú veľmi dôležité. Vyznanie lásky a vyjadrenie vďaky poteší každú ženu. Vykúzlite na MDŽ svojej partnerke, manželke, mame, sestre alebo babičke, či inej žene, úsmev na tvári a obdarujte ju prepracovanými čokoládovými pralinkami MODRÉ Z NEBA. Vybrať si pritom môžete z množstva príchutí tohto obľúbeného výrobku. Od mixovaných praliniek z bielej, mliečnej či horkej čokolády ukrytých v dezerte ČOKOLÁDOVÁ FANTÁZIA alebo v pralinkách v tvare čokoládových košíčkov s pistáciami a lieskovými orieškami. Lahodné čokoládové pralinky zabalené v krásnom balení prinesú radosť a potešenie každej žene.Informačný servis