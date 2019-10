Kvalitná starostlivosť môže predĺžiť životnosť zubnej náhrady

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) – Slovenská komora zubných technikov upozorňuje starších ľudí na to, aké je dôležité dôkladne sa starať nielen o zuby, ale aj o zubné náhrady. "hovorí prezidentka komory Hana Dohálová.Čistota zubných protéz vplýva nielen na zdravie ústnej dutiny, ale aj na celkový zdravotný stav človeka. Základom je pravidelné mechanické čistenie pomocou tvrdej zubnej kefky. Samotné namáčanie do čistiacich tabliet podľa Dohálovej nenahradí dôkladné mechanické očistenie. Tablety slúžia len na dezinfekciu a pri nadmernom používaní môžu negatívne ovplyvniť materiál zubnej náhrady. Zubní technici taktiež upozorňujú na to, aby seniori do zubných náhrad žiadnym spôsobom fyzicky nezasahovali. Násilnou úpravou náhrady môžu ohroziť svoje zdravie alebo stratiť záruku na náhradu.doplnila Dohálová.So zubnými náhradami je potrebné chodiť k zubnému lekárovi tak často ako s vlastnými zubmi. Dôkladná starostlivosť a pravidelná kontrola u odborníka môžu predĺžiť ich životnosť.