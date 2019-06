Kvalitné zázemie pre nadaných žiakov, študentov a ich učiteľov

Ocenenie bude v rukách Nadácie Dionýza Ilkoviča

Abecedný zoznam členov správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča:



Michaela Benedigová, PhD., MBA - riaditeľka agentúry SEESAME Communication Experts



Jozef Beňuška, PhD. - učiteľ fyziky



Radoslav Danilák - hardvérový architekt, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum



Marián Marek - generálny riaditeľ spoločnosti PosAm, spol. s.r.o.



Ing. Robert Mistrík - slovenský vedec, riaditeľ spoločnosti HighChem s.r.o.



Eva Potfajová - akademická sochárka a dcéra Dionýza Ilkoviča



Lucia Šicková - spoluzakladateľka spoločnosti PIXEL FEDERATION



Skvelých učiteľov je veľa a treba ich spojiť

Nominácie na tretí ročník Ceny Dionýza Ilkoviča sú spustené

Už tretí rok hľadá Cena Dionýza Ilkoviča (CDI) po celom Slovensku výnimočných učiteľov a nepedagogických pracovníkov, ktorí rozvíjajú talent nadaných študentov v prírodovedných predmetoch mimo bežného rozvrhu. V roku 2019 sa organizátori rozhodli posunúť projekt o krok ďalej. Ocenenie si tohtoročný víťaz alebo víťazka prevezme po novom z rúka súčasne sa stane člennom alebo členkou klubuCena Dionýza Ilkoviča bola v uplynulých dvoch rokoch projektom slovenskej technologickej spoločnosti PosAm. Od roku 2019 však organizačnú aj rozvojovú úlohu preberie Nadácia Dionýza Ilkoviča. Jej cieľom je oceňovať a motivovať výnimočných pedagógov no zároveň zdôrazňovať potrebu kvalitnej prípravy študentov.Generálny riaditeľ PosAm Marián Marek, iniciátor vzniku nadácie, pozýva do projektu každého, kto má záujem pomôcť učiteľom nielen morálne, ale aj materiálne. "CDI je naša srdcovka a chceme aby sa postupne zmenila z najmä morálneho ocenenia, na systematickú pomoc učiteľom aj školstvu. Na to potrebujeme viac partnerov, ktorí prinesú inšpiráciu nové nápady ale aj financie. Preto sme sa rozhodli vytvoriť nadáciu, do ktorej sa môže pridať každý, kto zdieľa rovnaké presvedčenie."V budúcnosti by teda nadácia mohla poskytovať finančnú podporu študentom a učiteľom pri ich aktivitách doma aj na medzinárodných súťažiach. "Na Slovensku máme mnoho skvelých učiteľov, vďaka ktorým žiaci nosia zo zahraničia mimoriadne úspechy. A to aj napriek tomu, že často je priepastný rozdiel v podmienkach a zázemí, ktoré rôzne tímy majú. Ak by sme pre našich žiakov a učiteľov dokázali zabezpečiť napríklad lepšie technické vybavenie a vedeli ich podporiť aj vhodnou formou kompenzácie za čas, ktorý trávia rozvojom mladých talentov mimo vyučovacích hodín, bolo by to skvelou správou pre slovenskú vedu aj celé Slovensko. Veď šikovných mladých ľudí potrebujeme ako soľ." dodáva ďalší člen správnej rady, vedec a bývalý kandidát na prezidenta SR Robert Mistrík.Spolu s nadáciou vzniká aj učiteľská komunita CDI Alumni. Tá bude združovať minulých aj budúcich laureátov CDI, ako aj porotcov súťaže. "Dlhodobo chceme okolo CDI budovať komunitu učiteľov, ktorá má potenciál identifikovať problémy a na základe už overených pozitívnych príkladov navrhovať riešenia. Zároveň chceme poskytnúť pridanú hodnotu aj pre samotných učiteľov," hovorí odborný garant a predseda poroty CDI Martin Plesch z fyzikálneho ústavu SAV. "Samotným učiteľom v CDI Alumni chceme aspoň raz ročne ponúknuť možnosť zúčastniť sa workshopu, kde by mohli získať nové informácie a inšpiráciu pre prácu s nadanou mládežou," pokračuje M. Plesch. Laureáti CDI sa medzi sebou často nepoznajú, k dispozícii im preto bude komunikačná platforma, určená len pre nich. Prostredníctvom nej si budú vymieňať skúsenosti, pýtať si rady od kolegov, riešiť neriešiteľné úlohy alebo sa len tak pochváliť úspechom a motivovať ostatných.Cena Dionýza Ilkoviča bude víťazovi ročníku 2019 odovzdaná na slávnostnom podujatí 7. novembra 2019. Finalisti si okrem vecných cien rozdelia aj finančnú odmenu vo výške 6 000€. Nominovať učiteľov môže ktokoľvek na stránke www.cenadi.sk , kde sú aj všetky ďalšie informácie o ocenení. "Za ostatné roky sme dostali spolu takmer 70 unikátnych nominácii. My však vieme, že na Slovensku je ešte mnoho výnimočných učiteľov. Veríme, že si ich študenti, kolegovia či blízky nájdu čas oceniť ich prácu" dodáva Martin Plesch.Inzercia