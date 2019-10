Kvalitné zliatinové disky zvládnu zimu na 100%

Foto: alutec.de Foto: alutec.de

Pri výbere by mali platiť základné pravidlá:

- Preverte si, či ponúkaný disk obsahuje najdôležitejší údaj a to je KBA (typové schválenie). Tento údaj je vyrazený na disku a obsahuje KBA a číselný rad.

- Pýtajte si od predajcu TUV certifikát k predávanému disku.

- Ak disk neobsahuje KBA + číselný rad, prípadne E (správu o homologizácii) s číselným radom, takýto výrobok rozhodne nie je originál

- Neulakomte sa na nápadne nízku cenu, veští len a len veľké problémy

Bratislava 3. októbra (OTS) - Rovnako nostalgicky sa neraz zadívame na zliatinové disky, ktoré na zimu vymieňame, priznajme si – za menej atraktívne a šarmantné – plechové. Máme akosi v hlave zakódované, že sa v zime môžu výrazne poškodiť či v mínusových teplotách prasknúť. Dokonca pochybujeme o tom, či sú bezpečné ...,“ vysvetľujezo spoločnosti BENET SK a pokračuje: „.“Zima nie je dôvod na to, aby ste prezúvali z aludiskov na plechové. Všetko je vec prístupu a údržby. V prvom rade, ak už sa rozhodnete pre zliatinové disky, kupujte výhradne homologizované originály od preverených dodávateľov. Je pritom jedno, či disky používate celoročne, alebo sa rozhodnete prezuť na „zimné“ zliatinové.V prípade, že sa rozhodnete na zimu prezúvať iba pneumatiky, bez prechodu na plechové disky, a ostávate pri zliatinových – doprajte im pred zimou, tak ako autu, profesionálnu údržbu. Počas roka sa mohli znečistiť (od asfaltu, pohonných látok, kyselín, olejov ...), mechanicky poškodiť, a to je práve živná pôda pre chemické posypy a náročný, meniaci sa terén.V zime na kolesá negatívne pôsobia predovšetkým posypové soli a ich prímesi, ktoré môžu pri dlhšom pôsobení narušiť vrchné vrstvy laku alebo vniknúť do hlbších škrabancov, oderov. Takto spôsobia, že sa lak začne napríklad odlupovať a následná oprava si už vyžiada viac času a peňazí.Nie je nič nezvyčajné, že výrobcovia renomovaných značiek aludiskov ponúkajú aj modely označené snehovou vločkou. Tvarom, materiálom a povrchovou úpravou sú pripravené čeliť ako mrazivým teplotám, tak i meniacemu sa povrchu vozovky. Môžete si byť istí, že ani pri 20 stupňoch pod nulou neprasknú, ako si niektorí pesimisti myslia.Ich výber je síce užší ako v prípade „letných“ modelov, no má to svoj dôvod. Takzvané zimné verzie sú dizajnovo jednoduchšie, s menším počtom lúčov a teda i univerzálnejšie, vhodné pre viac modelov automobilov. „,“ dodávaRenomovaní výrobcovia zliatinových kolies, ako napríklad nemecký Alutec či Brock, pripravili na nastávajúcu sezónu modely, ktoré potešia každého milovníka kvality a pekného dizajnu. K týmto atribútom pridáme samozrejme aj bezpečnosť, ktorá je pri jazde - primeranej stavu a povrchu vozovky, zaručená. „