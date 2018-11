Kvalitnú výbavu na lyžovačku získate na OMV

Foto: OMV Slovensko Foto: OMV Slovensko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (OTS) - Okrem kvalitného paliva, ktoré dodá potrebný výkon a spoľahlivosť na cestu do zimných hôr, tak môžete získať aj prémiové vybavenie za skvelú cenu.,“ povedala, Marketing Manager, OMV Slovensko.Na zákazníkov OMV na čerpacích staniciach čakajú hracie karty. Do nich potom môžu lepiť nálepky, získané za nákupy a tankovanie, pričom jednu nálepku dostanú za každých 10 eur hodnoty nákupu pohonných látok vodiči motorových vozidiel do 3,5 tony, za každých 40 eur hodnoty nákupu pohonných hmôt v prípade vozidiel nad 3,5 tony alebo za každých 10 eur hodnoty nákupu iných tovarov a služieb na čerpacej stanici OMV.Kartu s 10 nálepkami potom možno vymeniť za odmenu z kolekcie exkluzívnych značiek Millet a Julbo. Čakajú na nich lyžiarske rukavice Millet Long 3in1 Dryedge, lyžiarsky ruksak Millet Steep 22, okuliare Julbo Ison, prilba Julbo Norby, kukla Millet Power Stretch Face Mask alebo ponožky Millet Nanook Ski Merino. Obe značky patria k prémiovým výrobcom outdoorovej výbavy. Millet začal svoju históriu písať v roku 1921, Julbo, pôvodne výrobca jachtárskych a outdoorových okuliarov, dokonca už v roku 1888.Členovia bonusového klubu OMV SMILE & DRIVE môžu odmeny získať ešte výhodnejšie, výmenou za svoje bonusové body a doplatok. Navyše len pre nich sú určené exkluzívne pásky na lyže, ktoré dostanú len za 160 bodov a jedno euro.Nálepky možno zbierať až do 16. decembra, pričom odmeny si možno vystihnúť až do 31. decembra 2018 alebo do vypredania zásob. Podrobnejšie pravidlá a podmienky sú k dispozícii na každej čerpacej stanici OMV.